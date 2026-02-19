Kriminalität

Enthauptete Leiche einer Deutschen bei Florenz gefunden

Grausamer Fund nahe Florenz: Die Leiche einer 44-jährigen Deutschen wird auf einem verwahrlosten Gelände entdeckt. Ihr Kopf war abgetrennt. Die Behörden ermitteln.

Die Polizei in Italien ermittelt wegen einer enthaupteten Deutschen. (Symbolbild) Foto: Robert Messer/dpa
Die Polizei in Italien ermittelt wegen einer enthaupteten Deutschen. (Symbolbild)

Florenz (dpa) - Auf einem verlassenen Gelände in der Nähe von Florenz ist italienischen Medienberichten zufolge die enthauptete Leiche einer deutschen Frau gefunden worden. Wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete, fanden Spaziergänger den Körper der 44 Jahre alten Frau ohne festen Wohnsitz im Gebüsch. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren wegen Mordes eingeleitet.

Der Fundort der Leiche liegt an einem verlassenen Landhaus inmitten einer Grünanlage in der Gemeinde Scandicci, die jedoch seit einiger Zeit verwahrlost ist. Medienberichten zufolge ist die Anlage bekannt für Drogenmissbrauch und Gewalt. Demnach soll einen Tag vor dem Fund der Leiche ein Mann mit einem Hund eine Passantin von dem Bereich des Landhauses verjagt haben.

Wie Ansa weiter berichtete, soll am Tag des Fundes ein Hund die Leiche der Deutschen bewacht haben. Die zum Ort gerufenen Polizisten konnten sich dem Körper demnach erst nähern, nachdem Hundefänger eingegriffen hatten.

Eine von der Staatsanwaltschaft angeordnete Obduktion soll nun den Todeszeitpunkt sowie die Frage klären, ob die Enthauptung gleichzeitig mit der Tötung oder später erfolgte. Es ist zudem nicht klar, ob der Fundort auch tatsächlich der Tatort ist. Allerdings wurde in der Nähe der Leiche ein Messer gefunden. Dieses werde nun untersucht, berichteten lokale Medien weiter.

