Buckelwal vor Poel

Entscheidung über neuen Plan für Wal-Rettung vertagt

Noch immer liegt der Buckelwal vor der Ostsee-Insel Poel. Das neue Konzept, ihn mit einem Lastkahn abzutransportieren, hat noch keinen Segen der Behörden bekommen. Die Initiative muss nacharbeiten.

Der Buckelwal wird von Helfern vor der Insel Poel mit Wasser aus einer Gießkanne bespritzt. Foto: Marcus Golejewski/dpa
Der Buckelwal wird von Helfern vor der Insel Poel mit Wasser aus einer Gießkanne bespritzt.

Kirchdorf (dpa) - Der jüngste Plan zur Rettung des gestrandeten Buckelwals in der Ostsee kann weiterhin nicht umgesetzt werden. Am Konzept müssten noch einige Nacharbeiten stattfinden, sagte der Chef des von der Rettungsinitiative beauftragten Baggerunternehmens, Fred Babbel, nach einer Lagebesprechung am Abend. Die Initiative bekomme vom Umweltministerium dafür Punkte benannt. 

Noch am Abend werde sich die Initiative an die Nacharbeiten setzen - und dann hoffe man auf grünes Licht. Er denke, dass der Wal am Sonntag oder Montag von seinem jetzigen Liegeplatz im flachen Wasser weggeholt werden könne. Das sei auch vom Wetter abhängig, sagte Babbel.

Rinne für Wal soll Samstag fertig sein

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Unterdessen laufen die Vorbereitungsarbeiten weiter. Für den Wal soll eine 110 Meter lange, zehn Meter breite und zwei Meter tiefe Rinne gebaggert werden, durch die er zum tiefen Fahrwasser gelangen soll. Davon seien 40 Meter bereits geschafft, sagte Babbel. Am Freitag sollen demnach weitere 40 Meter ausgebaggert werden. Samstagfrüh soll die Rinne nach Babbels Worten fertig sein. 

Bild

Der aktuell in einer künstlich geschaffenen Kuhle liegende Wal soll demnach mit einem Netz angehoben werden, um in die Rinne zu kommen. Die Kuhle war geschaffen worden, damit der Wal tiefer im Wasser liegt, um seine Organe zu entlasten. Der Wal steckt seit rund drei Wochen in der flachen Bucht der Insel Poel fest.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Plan mit Lastkahn: Initiatorin will Wal «endlich verbringen»
Buckelwal vor Poel

Plan mit Lastkahn: Initiatorin will Wal «endlich verbringen»

Noch immer liegt der Buckelwal vor der Ostsee-Insel Poel. Das neue Konzept mit einem Lastkahn lässt auf sich warten. Unternehmerin Karin Walter-Mommert sagt, das Team arbeite weiter «mit Hochdruck».

23.04.2026

Wind nimmt zu - «Plan B» für Walrettung
Gestrandeter Wal in der Ostsee

Wind nimmt zu - «Plan B» für Walrettung

Seit rund vier Tagen laufen die Vorbereitungen für den Transport des Buckelwals zurück ins offene Meer. Der Wind wird stärker, der Wasserstand steigt. Vielleicht schwimmt der Wal sich selbst frei?

19.04.2026

Rettungsversuch für Buckelwal frühestens am Samstag
Gestrandeter Wal in der Ostsee

Rettungsversuch für Buckelwal frühestens am Samstag

Seit 18 Tagen liegt der Buckelwal fest – Helfer setzen alles daran, das Tier mit einer aufwendigen Aktion aus der Bucht vor Poel zu retten. Wie es dem Wal aktuell geht und wie die Pläne aussehen.

17.04.2026

Die teils überraschende Chronologie des Ostsee-Buckelwals
Stationen des Ostsee-Wals

Die teils überraschende Chronologie des Ostsee-Buckelwals

Nach einem spektakulären Auftauchen Anfang März hält das Schicksal eines Buckelwals an der Ostsee die Menschen in Atem - und sorgt wiederholt für Überraschungen.

16.04.2026

Rettungsaktion für Ostsee-Buckelwal unterbrochen
Meeressäuger

Rettungsaktion für Ostsee-Buckelwal unterbrochen

Wal «Timmy» hat sich erneut festgeschwommen. Experten hoffen, dass das Tier es alleine schafft freizukommen. Doch die Lage bleibt kritisch.

31.03.2026