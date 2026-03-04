Ätna-Region

Erdbeben auf Sizilien - Schulen geschlossen

In der Umgebung von Europas größtem aktiven Vulkan werden mehrere Beben gemessen. Sicherheitshalber findet kein Unterricht statt. Nach ersten Berichten gibt es keine größeren Schäden.

Auf Sizilien wurden in der Region des Ätna mehrere Erdbeben gemessen. (Archivbild) Foto: Francesco Saya/epa/dpa-tmn
Auf Sizilien wurden in der Region des Ätna mehrere Erdbeben gemessen. (Archivbild)

Catania (dpa) - Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist die Region um den Ätna von mehreren Erdbeben erschüttert worden. Das heftigste Beben hatte nach Angaben des nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) eine Stärke von 4,5. Mehrere Schulen wurden vorsichtshalber geschlossen. Nach ersten Berichten gibt es jedoch keine größeren Schäden. Der mehr als 3.300 Meter hohe Ätna ist Europas größter aktiver Vulkan.

Das stärkste Beben kurz nach 7.00 Uhr morgens war auch in der 300.000-Einwohner-Stadt Catania zu spüren, die am Fuße des Ätna liegt. Bürgermeister Enrico Trantino verfügte deshalb, dass Schulen vorübergehend schließen müssen. Auch in anderen Gemeinden fiel der Unterricht aus. Der Flughafen der Stadt blieb jedoch geöffnet. 

Auf Sizilien sind Erdbeben keine Seltenheit. Der über 3.300 Meter hohe Ätna bricht regelmäßig aus und wird ständig überwacht. Die Ausbrüche bieten meist einen spektakulären Anblick und ziehen viele Schaulustige an.

