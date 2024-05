Erdbeben in Neapel: Häuser und Gefängnis evakuiert

Neapel (dpa) - Nach einer starken Erdbebenserie in der Umgebung der süditalienischen Großstadt Neapel sind mehrere Wohnhäuser sowie ein Gefängnis evakuiert worden. Mehrere verhältnismäßig heftige Erdstöße hatten am Montagabend bei Anwohnern Sorgen ausgelöst. Den Einsatzkräften der Feuerwehr und des Zivilschutzes waren Schäden an Wohngebäuden gemeldet worden. Bei den Evakuierungen handelt es sich nach Angaben der Behörden zunächst um Vorsichtsmaßnahmen. Auch einige Schulen blieben geschlossen.

Zahlreiche Anwohner des besonders stark betroffenen Gebiets zwischen den Städten Pozzuoli und Bacoli verbrachten aus Angst vor weiteren Erschütterungen die Nacht auf den Straßen, in ihren Autos oder in vom Zivilschutz bereitgestellten Zelten und umfunktionierten Sporthallen. Italienische Medien berichteten, dass es in der Nacht zu Staus gekommen sei, weil Menschen versuchten, aus der Gegend zu fliehen. Am frühen Morgen kehrten jedoch die meisten Menschen wieder zurück nach Hause.