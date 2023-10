Erdbeben der Stärke 5,3 im Südwesten Irans

Teheran (dpa) - Im Iran hat ein Erdbeben der Stärke 5,3 den Südwesten des Landes erschüttert. Wie die US-Erdbebenwarte USGS am Sonntag berichtete, ereignete sich das Beben in rund zehn Kilometern Tiefe. Berichte über Schäden oder Opfer im Erdbebengebiet am Golf nahe dem Irak gab es zunächst nicht.