Naturkatastrophen

Erdbeben der Stärke 5,5 in nordtürkischer Provinz Tokat

Viele Gebiete in der Türkei sind stark erdbebengefährdet. In der Nacht bebte die Erde in einer Provinz im Norden des Landes.

Viele Gebiete in der Türkei sind stark erdbebengefährdet. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Viele Gebiete in der Türkei sind stark erdbebengefährdet. (Symbolbild)

Tokat (dpa) - Ein Erdbeben der Stärke 5,5 hat in der Nacht zu Freitag die türkische Provinz Tokat im Norden des Landes erschüttert. Die Erschütterung war zudem in den benachbarten Provinzen Samsun, Amasya, Ordu und Sivas zu spüren, wie die Katastrophenschutzbehörde Afad mitteilte. Das Beben habe sich um 3.35 Uhr in einer Tiefe von 6,37 Kilometern ereignet. Es gebe derzeit keine negativen Auswirkungen, hieß es. Die Schulen und Kindergärten bleiben für einen Tag in Tokat geschlossen, wie das Gouverneursamt von Tokat auf X mitteilte.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

In der Türkei befinden sich zahlreiche sogenannte Verwerfungen, also tektonische Zerreiß- oder Bruchstellen im Gestein. Vor allem die Millionenmetropole Istanbul ist stark erdbebengefährdet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ein Toter bei Erdbeben der Stärke 6,1 in der Westtürkei
Katastrophen

Ein Toter bei Erdbeben der Stärke 6,1 in der Westtürkei

Immer wieder bebt die Erde in der Türkei. Nun trifft es den Westen des Landes. Gebäude stürzen ein. Das Erdbeben ist auch in zwei Metropolen zu spüren.

10.08.2025

Erdbeben der Stärke 5,2 in türkischem Konya
Türkei

Erdbeben der Stärke 5,2 in türkischem Konya

Auf dem Gebiet der Türkei verlaufen gleich mehrere tektonische Plattengrenzen. Nun hat ein Beben im zentralanatolischen Konya die Menschen aufgeschreckt.

15.05.2025

Katastrophen

Erdbeben der Stärke 5,2 erschüttert Südtürkei - 23 Verletzte

Erst im Februar wurde die türkische Provinz Malatya von einem schweren Erdbeben heimgesucht, bei dem zahlreiche Menschen ihr Leben verloren. Nun bebte die Erde in der Region erneut.

11.08.2023

Naturkatastrophe

Ostchina: 21 Verletzte nach Erdbeben der Stärke 5,5

Schrecksekunden in China: Ein Beben der Stärke 5,5 verursacht in der Provinz Shandong schwere Schäden - mindestens 126 Häuser stürzen ein.

06.08.2023

Geologie

Erdbeben der Stärke 4,5 erschüttert Westiran

Immer wieder kommt es zu Erdbeben in der Region, wo die Arabische, die Indische und die Eurasische Platte aufeinandertreffen. Nun erschütterte ein Beben den Westen des Irans.

04.06.2023