Ermittler berichten über Rekord-Kokainfund

Monatelang sind Fahnder einer Drogenbande auf der Spur. Am Ende finden sie eine riesige Menge der gefährlichen Droge Captagon: unter anderem in einem Pizza-Ofen, in Duftkerzen und in Bremszylindern.

In Nordrhein-Westfalen hätten Beamte in Bonn, Köln, Leverkusen, und in Wachtberg im Rhein-Sieg-Kreis zugeschlagen, in Bayern sei es München gewesen, in Hessen wurden sie in Frankfurt vorstellig. In Brandenburg gab es Durchsuchungen im Landkreis Märkisch-Oderland, in Niedersachsen im Landkreis Heidekreis.