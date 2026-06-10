Kriminalität

Erneut Anklage gegen «Maschsee-Mörder» erhoben

Nach seiner Haftentlassung soll der sogenannte Maschsee-Mörder aus Hannover erneut schwere Straftaten begangen haben. Nun wurde in Düsseldorf Anklage gegen ihn erhoben.

Der sogenannte Maschsee-Mörder soll erneut Straftaten begangen haben. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa
Der sogenannte Maschsee-Mörder soll erneut Straftaten begangen haben. (Archivbild)

Düsseldorf (dpa) - Gegen den sogenannten Maschsee-Mörder ist erneut Anklage erhoben worden. Ihm wird Geiselnahme und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, sagte der zuständige Staatsanwalt in Düsseldorf der Deutschen Presse-Agentur. 

Er soll nach seiner Freilassung aus der Strafhaft seine damalige Freundin festgehalten und misshandelt haben. Im Januar war der damals 37-Jährige im Düsseldorfer Hauptbahnhof festgenommen worden. Dabei soll er mit mehreren Messern bewaffnet gewesen sein. Er befindet sich seither in Untersuchungshaft. 

Bei einer neuerlichen Verurteilung sei Sicherungsverwahrung für den Beschuldigten nicht auszuschließen, sagte der Staatsanwalt in Düsseldorf. Allerdings hänge dies auch vom psychiatrischen Gutachten ab, das noch nicht vorliege. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Maschsee-Mord 

Der vorbestrafte Deutsche hatte 2012 in Hannover eine aus Ibbenbüren in NRW stammende 44-jährige Prostituierte getötet, zerstückelt und die Leichenteile in den Maschsee in Hannover geworfen. Pure Mordlust habe ihn getrieben, stellte das Landgericht Hannover damals fest. Es wies den Mann 2013 in die Psychiatrie ein und verurteilte ihn zu zwölf Jahren Haft wegen Mordes. 

Das Gericht stufte den von Gewaltfantasien getriebenen damals 25-Jährigen aufgrund einer schweren Persönlichkeitsstörung und wegen seines Alkohol- und Drogenmissbrauchs als vermindert schuldfähig ein. Deshalb verhängten die Richter trotz der Verurteilung wegen Mordes keine lebenslange Haftstrafe. Nur bei einer Heilung sollte er auf freien Fuß kommen, hieß es damals. 

Auslöser für die Tat soll gewesen sein, dass die Frau sich über die rechtsradikalen Ansichten des Täters lustig machte. Im Prozess um das aufsehenerregende Verbrechen hatte ein psychiatrischer Sachverständiger dem Angeklagten ein hohes Rückfallrisiko attestiert. 

Weitere extreme Gewalttaten seien jederzeit denkbar und die Chancen einer Therapie klein, hatte der Psychiater gesagt. In der Wohnung des Mörders hatten die Fahnder neben Messern und einer Armbrust auch ein Foto des rechtsradikalen norwegischen Massenmörders Anders Breivik gefunden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mord aus Heimtücke? Anklage gegen Schwiegersohn erhoben
Gewaltverbrechen

Mord aus Heimtücke? Anklage gegen Schwiegersohn erhoben

Nach dem Fund einer schwer verletzten Frau in Schöntal steht ihr Schwiegersohn unter Mordverdacht. Er schweigt aber weiter zum Vorwurf.

22.04.2026

Maschsee-Mörder in Düsseldorf festgenommen
Kriminalität

Maschsee-Mörder in Düsseldorf festgenommen

Nach seiner Haftentlassung soll der Maschsee-Mörder aus Hannover erneut schwere Straftaten begangen haben. Nun wurde er in Düsseldorf festgenommen.

14.01.2026

Verurteilter Mörder Erik Menendez bleibt in Haft
Justiz

Verurteilter Mörder Erik Menendez bleibt in Haft

Mehr als 35 Jahre nach der Ermordung ihrer Eltern hoffen die Menendez-Brüder Lyle und Erik auf Haftentlassung. Zumindest für einen hat sich diese Hoffnung vorerst zerschlagen.

22.08.2025

Cold Case

DNA-Spur unter Fingernagel: «Mord im Maisfeld» aufgeklärt

1992 macht ein Spaziergänger am Rhein bei Düsseldorf einen grausigen Fund, weil sein Hund anschlägt: In einem Maisfeld im benachbarten Meerbusch liegt die teilweise entkleidete Leiche einer 50-Jährigen.

30.03.2023

Kriminalität

«Mord im Maisfeld» nach 31 Jahren aufgeklärt

1992 wurde eine Frau in Nordrhein-Westfalen umgebracht, der Täter aber nicht gefunden. Nun gibt es einen Verdächtigen.

28.03.2023