Erster Solo-Auftritt für Norwegens Kronprinzessin

Oslo (dpa) - Norwegens Thronfolgerin Ingrid Alexandra (22) hat laut norwegischen Medien ihren ersten Solo-Termin als Kronprinzessin absolviert. In ihrem Büro im Königsschloss empfing sie demnach Vertreter der Solidaritätsaktion «Operasjon Dagsverk» zu einer Audienz. Die Tochter von König Haakon VIII. hat zwar bereits in der Vergangenheit allein Aufgaben für das Königshaus wahrgenommen, allerdings noch nie in ihrer Rolle als Kronprinzessin. Diese hat sie seit dem Tod ihres Großvaters König Harald V. Ende August inne.