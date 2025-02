Erstes Kreuzfahrtschiff der Saison meidet Santorini

Chania (dpa) - Sie wollten in der Caldera der Insel Halt machen und mit der Seilbahn auf den Kraterrand fahren - doch daraus wird für rund 900 Kreuzfahrtpassagiere der «Viking Star» vorerst nichts. Das Kreuzfahrtschiff der Reederei Viking Ocean Cruises hat die Insel Santorini am Montag nicht wie geplant angesteuert, sondern ist stattdessen in den Hafen der Stadt Chania auf Kreta gefahren, berichtete der griechischen Nachrichtensender ERTnews. Grund dafür sind die andauernden Erdbeben, die Santorini weiterhin erschüttern.