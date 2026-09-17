Mordprozess

Erzieher sah Fabian «freudestrahlend» am Vortag seines Todes

Im Mammutprozess zum Tod des achtjährigen Fabian geht es erneut um zeitliche Abläufe. Auch persönliche Schilderungen kommen dabei vor. Am 29. Prozesstag könnte es noch besonders spannend werden.

Rund 30 Verhandlungstage dauert der Mordprozess im Fall Fabian bereits. (Archivbild) Foto: Bernd Wüstneck/dpa
Rund 30 Verhandlungstage dauert der Mordprozess im Fall Fabian bereits. (Archivbild)

Rostock (dpa) - Im Fall Fabian ist das Landgericht Rostock weiter der Frage nachgegangen, ob Mitschüler den Achtjährigen lebend gesehen haben, als dieser nach Darstellung der Staatsanwaltschaft schon tot war. Ein befragter Horterzieher sagte am 29. Verhandlungstag aus, er habe Fabian auf einem Fahrrad gesehen - allerdings am Vortag seines Todes. «Freudestrahlend» habe Fabian ihn gegrüßt, «wie immer». Am Todestag habe er den Jungen hingegen nicht gesehen.

Fabian galt seit dem 10. Oktober 2025 - einem Freitag - als vermisst. Den Ermittlungsergebnissen zufolge starb er auch an diesem Tag zwischen 10.50 Uhr und 13.00 Uhr. Die Anklage wirft einer 30-Jährigen vor, den Jungen etwa 15 Kilometer von Güstrow entfernt mit einem Messer getötet zu haben. Das Motiv soll mit dem Verhältnis der Angeklagten zu Fabians Vater und dem zeitweisen Ende dieser Beziehung zusammenhängen. Die Angeklagte streitet die Vorwürfe ab.

Haben Mitschüler Fabian doch schon am Vortag gesehen?

Zwei Mitschüler hatten angegeben, Fabian noch am Freitag gesehen und gegrüßt zu haben. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft hatte aber gesagt, er gehe davon aus, dass sie Fabian tatsächlich am Donnerstag gesehen haben.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Diese Variante würde zu den Angaben des Erziehers passen, der nach eigener Aussage am Donnerstag in Begleitung unter anderem der beiden Jungs zwischen Hort- und Schulgebäude unterwegs war. 

Ein «aufgeweckter Junge» war Fabian nach Aussage der Leiterin des Horts. Er sei fröhlich gewesen. Als er in der dritten Klasse nur noch zum Fußballtraining in die Einrichtung gekommen sei, sei er regelmäßig etwas früher gekommen, um Kolleginnen zu drücken und ihnen zu erzählen, dass es ihm gut gehe.

Das Landgericht unterbrach die Verhandlung am Vormittag, um über die Zulassung mehrere Beweisanträge der Verteidigung zu beraten. Je nach Entscheidung könnte sich der seit Ende April laufende Prozess langsam seinem Ende nähern. Gegebenenfalls sollte am Donnerstag noch ein psychiatrischer Gutachter aussagen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Angeklagte im Fabian-Prozess streitet Schuld weiter ab
Mordprozess

Angeklagte im Fabian-Prozess streitet Schuld weiter ab

Im Prozess um den getöteten Fabian hat die Angeklagte erstmals Fragen des Gerichts beantwortet. Der Richter äußert in mehreren Punkten Zweifel an der Version der Beschuldigten.

10.09.2026

Fallanalytiker: Tötung von Fabian war eine geplante Tat
Prozess um toten Achtjährigen

Fallanalytiker: Tötung von Fabian war eine geplante Tat

Bei den Ermittlungen im Fall des getöteten achtjährigen Fabian war auch ein Team von Fallanalytikern eingebunden. Der Leiter stellte nun Ergebnisse vor.

26.06.2026

Fall Fabian: Smartphone der Angeklagte als Spurenquelle
Zehnter Verhandlungstag

Fall Fabian: Smartphone der Angeklagte als Spurenquelle

Im Fall des getöteten achtjährigen Fabian spielen Tausende Chatnachrichten eine wichtige Rolle. Sie geben detailreich Aufschluss über die Aktivitäten der Angeklagten vor und nach dem Tod des Jungen.

09.06.2026

Fall Fabian: Mordprozess startet Ende April
Mecklenburg-Vorpommern

Fall Fabian: Mordprozess startet Ende April

Im Fall des getöteten achtjährigen Fabian sitzt die Tatverdächtige seit Anfang November in U-Haft. Nun stehen die Termine für die Hauptverhandlung fest. Demnach wird es ein langer Prozess.

15.04.2026

Staatsanwaltschaft

Freispruch im Mordprozess wegen Todes von Jungen gefordert

Freispruch oder lebenslang? Mehr Möglichkeiten gibt es in dem Mordprozess um den Tod eines kleinen Jungen vor 35 Jahren nicht. Denn außer Mord ist alles verjährt.

08.11.2023