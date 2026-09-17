Erzieher sah Fabian «freudestrahlend» am Vortag seines Todes

Rostock (dpa) - Im Fall Fabian ist das Landgericht Rostock weiter der Frage nachgegangen, ob Mitschüler den Achtjährigen lebend gesehen haben, als dieser nach Darstellung der Staatsanwaltschaft schon tot war. Ein befragter Horterzieher sagte am 29. Verhandlungstag aus, er habe Fabian auf einem Fahrrad gesehen - allerdings am Vortag seines Todes. «Freudestrahlend» habe Fabian ihn gegrüßt, «wie immer». Am Todestag habe er den Jungen hingegen nicht gesehen.

Fabian galt seit dem 10. Oktober 2025 - einem Freitag - als vermisst. Den Ermittlungsergebnissen zufolge starb er auch an diesem Tag zwischen 10.50 Uhr und 13.00 Uhr. Die Anklage wirft einer 30-Jährigen vor, den Jungen etwa 15 Kilometer von Güstrow entfernt mit einem Messer getötet zu haben. Das Motiv soll mit dem Verhältnis der Angeklagten zu Fabians Vater und dem zeitweisen Ende dieser Beziehung zusammenhängen. Die Angeklagte streitet die Vorwürfe ab.

Haben Mitschüler Fabian doch schon am Vortag gesehen?

Zwei Mitschüler hatten angegeben, Fabian noch am Freitag gesehen und gegrüßt zu haben. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft hatte aber gesagt, er gehe davon aus, dass sie Fabian tatsächlich am Donnerstag gesehen haben.

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Diese Variante würde zu den Angaben des Erziehers passen, der nach eigener Aussage am Donnerstag in Begleitung unter anderem der beiden Jungs zwischen Hort- und Schulgebäude unterwegs war.

Ein «aufgeweckter Junge» war Fabian nach Aussage der Leiterin des Horts. Er sei fröhlich gewesen. Als er in der dritten Klasse nur noch zum Fußballtraining in die Einrichtung gekommen sei, sei er regelmäßig etwas früher gekommen, um Kolleginnen zu drücken und ihnen zu erzählen, dass es ihm gut gehe.