Wetteraussichten

Es wird kühler, bleibt aber sommerlich

Nach der Hitzewelle wird es kühler. Wo liegen die Temperaturen in den nächsten Tagen?

Nach der Hitze kühlt es etwas ab. Foto: Jens Büttner/dpa
Nach der Hitze kühlt es etwas ab.
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Höhepunkt der Hitzewelle steht an - Bis zu 38 Grad erwartet
Wetteraussichten

Höhepunkt der Hitzewelle steht an - Bis zu 38 Grad erwartet

Der Sommer wird wieder richtig heiß: Temperaturen weit über 30 Grad erwartet der Wetterdienst in den kommenden Tagen in Teilen Deutschlands.

12.08.2025

Sommerliches Wochenende - Hitzewelle mit 30 Grad rollt an
Wetteraussichten

Sommerliches Wochenende - Hitzewelle mit 30 Grad rollt an

Am Samstag wird es vielerorts sommerlich warm, am Sonntag kühlt eine Kaltfront das Land kurzzeitig ein bisschen ab. Doch dann steht eine neue Hitzewelle in den Startlöchern.

08.08.2025

Kleine Hitzewelle: Sonnenschein und Temperaturen bis 35 Grad
Hitzewelle

Kleine Hitzewelle: Sonnenschein und Temperaturen bis 35 Grad

Die Temperaturen steigen rasant an, Jacken und Regenschirme können zu Hause bleiben. Allerdings ist das Ende der Hitzewelle schon in Sicht.

11.06.2025

Deutscher Wetterdienst erwartet Hitze und kräftige Gewitter
Wettervorhersage

Deutscher Wetterdienst erwartet Hitze und kräftige Gewitter

Es ist heiß in Deutschland - und es wird noch heißer. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einer teils extremen Wärmebelastung. Auch in den Nächten kühlt es nicht wirklich ab.

12.08.2024

Wetter

Hitze und Gewitter erwartet - Bis zu 37 Grad am Samstag

Deutschland steht mal wieder vor einem Extremwetter-Wochenende: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Hitze - sowie vor Stürmen und Gewittern. Die kommenden Tage verlaufen örtlich wohl sehr unterschiedlich.

14.07.2023