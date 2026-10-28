Mehrere Verletzte

Estland: Lieferroboter baut Unfall mit Bus und fährt weiter

In Estlands Hauptstadt Tallinn gehören kleine, selbstfahrende Roboter auf den Gehwegen schon seit längerem zum Stadtbild. Doch nun verursachte einer einen Verkehrsunfall – mit mehreren Verletzten.

Solche Lieferroboter des Unternehmens Starship Technologies wurden auch in Deutschland bereits getestet. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa
Solche Lieferroboter des Unternehmens Starship Technologies wurden auch in Deutschland bereits getestet. (Symbolbild)

Tallinn (dpa) - Bei einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall sind in Estland mehrere Menschen verletzt worden. In der Hauptstadt Tallinn kam es an einer Straßenkreuzung zu einem Zusammenstoß zwischen einem Stadtbus und einem selbstfahrenden Lieferroboter, wie der estnische Rundfunk berichtete. Demnach soll das kleine Zustellfahrzeug am Montag eine rote Ampel missachtet haben und in die Kreuzung eingefahren sein. Dies wurde nach Angaben der Tallinner Verkehrsbetriebe TLT, die in sozialen Medien ein Video von der Kollision veröffentlichten, vom Busfahrer als auch von anderen Verkehrsteilnehmern bestätigt.

Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der Busfahrer abrupt, wodurch mehrere im Bus stehende Passagiere stürzten. Dabei wurden bis zu neun Personen verletzt, teilten die Verkehrsbetriebe mit. Der Lieferroboter dagegen wurde über die Straße geschleudert - und verließ anschließend den Unfallort. «Der Roboter flüchtete, wenn man es so sagen kann. Er fuhr nach dem Zusammenstoß einfach weg», sagte TLT-Vorstand Andrei Novikov dem estnischen Rundfunk. 

Pepe Aaviksoo vom Lieferroboter-Hersteller Starship Technologies sagte, das Unternehmen sei sich des Unfalls bewusst. Es habe deswegen die Polizei kontaktiert und eine interne Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände zu ermitteln. «Es ist äußerst bedauerlich, dass es zu einem solchen Unfall gekommen ist», sagte Aaviksoo und fügte hinzu, dass Sicherheit für das Unternehmen oberste Priorität habe. 

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Äußerst seltener Vorfall

Die Starship-Roboter, die äußerlich an einen großen Mars-Rover erinnern, können bis zu 15 Kilogramm auf eine Entfernung von fünf Kilometern befördern. In Estland sind sie vollautomatisch auf den Gehwegen unterwegs, um Lebensmittel, Essen oder Pakete auszuliefern. Das Fahrzeug erfasst seine Umgebung dafür mit mehreren Kameras. Der letzte Bericht über eine Kollision zwischen einem Lieferroboter und einem Bus stammt dem Rundfunk zufolge aus dem April 2020. Auch in Deutschland wurden die Starship-Roboter in der Vergangenheit bereits auf öffentlichen Straßen getestet, etwa von Rewe oder MediaMarkt.

Aaviksoo sagte, solche Vorfälle seien selten. Nach seinen Angaben sind die Lieferroboter in sieben Ländern im Einsatz. Dabei hätten sie bisher elf Millionen autonome Lieferungen durchgeführt und 24 Millionen Kilometer zurückgelegt. «Allein diese Kreuzung haben die Roboter bereits über 4.000 Mal erfolgreich passiert», sagte der Starship-Vorstand.

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