Glücksspiel

Eurojackpot: 120 Millionen Euro gehen nach NRW

Um 120 Millionen Euro ging es bei der Lotterie Eurojackpot - die größtmögliche Gewinnsumme für Lotteriespieler in Deutschland. Tatsächlich wurde der richtige Tipp in Deutschland abgegeben.

Mehr geht nicht beim Eurojackpot: Der 120-Millionen-Topf wurde geknackt. (Archivbild) Foto: Thomas Banneyer/dpa
Mehr geht nicht beim Eurojackpot: Der 120-Millionen-Topf wurde geknackt. (Archivbild)

Helsinki/Münster (dpa) - Der mit 120 Millionen Euro maximal gefüllte Eurojackpot geht nach Nordrhein-Westfalen. Ein Lottospieler oder eine Tippgemeinschaft hat die richtigen Zahlen getippt, wie Westlotto am Abend nach der Ziehung in Helsinki mitteilte. Damit ist der Lotterie-Rekordgewinn für Deutschland eingestellt.

Mit den Gewinnzahlen 11, 17, 20, 22, 35 und den beiden Eurozahlen 4 und 8 lag nach wochenlangen Ziehungen ohne Hauptgewinn erstmals wieder jemand richtig.

Erster Rekordhalter in Deutschland wurde im November 2022 ein Berliner. Im Juni 2023 ging die volle Summe nach Schleswig-Holstein - damit wurde der Rekord erstmals eingestellt. Im Mai 2025 kam der Gewinner aus Baden-Württemberg, im September 2025 erneut aus der Bundeshauptstadt. Die weiteren Eurojackpot-Gewinne gingen nach Dänemark (Juni 2022 und Juni 2025), nach Norwegen (Januar 2024) sowie nach Tschechien (Mai 2026). 

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Jackpot baut sich auf

Die hohe Summe des Jackpots baut sich auf, wenn kein Spieler die gezogenen Zahlen 5 aus 50 und die Eurozahlen (Zusatzzahlen) 2 aus 12 richtig ankreuzt. Ist die festgelegte Obergrenze von 120 Millionen Euro erreicht, wandert das nicht ausgeschüttete Geld in die zweite Gewinnklasse. Je länger diese Phase dauert, desto größer wird der mögliche Gewinn auch hier. Der Ort der Ziehung ist Helsinki, koordiniert wird die Lotterie von Westlotto in Münster.

Nach Angaben des Online-Anbieters Lotto24 ging der 120-Millionen-Jackpot an einen Spieler aus dem Kreis Mettmann. Es handele sich bei dem Gewinner um einen 35 Jahre alten Lotto24-Kunden.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen. Experten geben zu bedenken, dass Glücksspiel süchtig machen kann.

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