Glücksspiel

Eurojackpot: Über 70 Millionen Euro gehen nach NRW

Die Zahlen 5, 15, 18, 20, 35 trafen ins Schwarze: Ein Glückspilz aus NRW hat beim Eurojackpot eine große Millionensumme abgeräumt.

Ein Spieler oder eine Spielerin tippte auf die richtigen Zahlen und kann sich nun über mehr als 70 Millionen Euro freuen. Foto: Thomas Banneyer/dpa
Ein Spieler oder eine Spielerin tippte auf die richtigen Zahlen und kann sich nun über mehr als 70 Millionen Euro freuen.

Berlin (dpa) - Der mit fast 71 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot ist in Nordrhein-Westfalen geknackt worden. Ein Spieler oder eine Spielerin tippte auf die richtigen Zahlen und kann sich nun über die stattliche Gewinnsumme freuen, wie Westlotto mitteilte. Die Gewinnzahlen lauteten 5, 15, 18, 20, 35, als Eurozahlen wurden 7 und 8 gezogen. Der Jackpot war mit 70.718.366,890 Euro gefüllt. 

Beim Eurojackpot handelt es sich um eine Lotterie, die in Deutschland und 18 weiteren europäischen Ländern gespielt wird. Spieler tippen zunächst 5 Zahlen aus 50 und zusätzlich die Eurozahlen, also 2 aus 12. Die Chance auf 5 richtige Gewinnzahlen und 2 richtige Eurozahlen liegt bei 1 zu 140 Millionen.

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