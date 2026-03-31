Eurojackpot: Über 70 Millionen Euro gehen nach NRW

Berlin (dpa) - Der mit fast 71 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot ist in Nordrhein-Westfalen geknackt worden. Ein Spieler oder eine Spielerin tippte auf die richtigen Zahlen und kann sich nun über die stattliche Gewinnsumme freuen, wie Westlotto mitteilte. Die Gewinnzahlen lauteten 5, 15, 18, 20, 35, als Eurozahlen wurden 7 und 8 gezogen. Der Jackpot war mit 70.718.366,890 Euro gefüllt.