Zwei deutsche Gewinner teilen sich die 120 Millionen Euro

Helsinki (dpa) - Zwei Lottospieler oder Tippgemeinschaften aus Deutschland haben den mit 120 Millionen Euro gefüllten Eurojackpot geknackt und teilen sich nun den Gewinn. «Diesen Nikolaustag werden zwei Eurojackpot-Tipper aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wohl ein Leben lang in Erinnerung behalten: Schließlich dürfen sie sich nicht nur über Schokolade und Nüsse im Nikolausstiefel freuen, sondern auch jeweils über unglaubliche 60 Millionen Euro», hieß es in einer Eurojackpot-Mitteilung via Westlotto am Abend.