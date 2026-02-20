Prozess in Norwegen

Ex-Freundin über Høiby: «Marius hat zwei Gesichter»

Gewalt, Drohungen, Wutausbrüche: Unter Tränen berichtet eine norwegische Influencerin vor Gericht von ihrer Beziehung mit dem Sohn der Kronprinzessin.

Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin soll in seiner Beziehung zu einer Influencerin mehrfach gewalttätig geworden sein. (Archivbild) Foto: Ane Hem/NTB/dpa
Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin soll in seiner Beziehung zu einer Influencerin mehrfach gewalttätig geworden sein. (Archivbild)

Oslo (dpa) - Eine Ex-Freundin von Marius Borg Høiby hat im Prozess gegen den Sohn der norwegischen Kronprinzessin der Zeitung «Verdens Gang» zufolge von Gewalt und Aggressionen in der Beziehung berichtet. «Ich habe das Gefühl, Marius hat zwei Gesichter», sagte die Influencerin demnach vor Gericht. «Da ist der süße Clown, der viel herumalbert und sehr lustig ist. Er war mein bester Freund, den ich wahnsinnig gern hatte», sagte die Norwegerin. «Und dann war da Marius, mit dem ich nicht kommunizieren konnte, dessen Augen ganz schwarz wurden.» Wenn sie diese Veränderung gesehen habe, habe sie große Angst bekommen: «Ich wusste nicht, was als Nächstes passieren würde.»

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Als stünde ein Pitbull vor dir»

Die Influencerin war von 2022 bis 2023 mit dem Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit aus einer früheren Beziehung zusammen. In dieser Zeit lebte das Paar auch an verschiedenen Orten zusammen. Høiby soll seine damalige Freundin mehrfach gewürgt, ihr gedroht, sie getreten, mit Gegenständen geworfen und angeschrien haben. «Es fühlt sich an, als stünde ein Pitbull direkt vor dir», sagte die Frau laut «Verdens Gang».

Meistens sei er ausgerastet, wenn man ihn mit etwas konfrontiert habe, erzählte die Ex-Freundin den Angaben zufolge – «entweder, wenn ich Gerüchte über Untreue gehört hatte, wenn er wütend auf mich war, weil er sagte, ich hätte mich wie eine verdammte Hure verhalten, oder wenn ich sein Telefon genommen hatte». 

Høiby steht seit Anfang des Monats in Oslo vor Gericht. Er ist in 38 Punkten angeklagt, darunter für vier Vergewaltigungen nach norwegischem Recht, häusliche Gewalt und Körperverletzung.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Missbrauch, Gewalt, Drogen: Høiby vor Gericht unter Druck
Prozess in Oslo

Missbrauch, Gewalt, Drogen: Høiby vor Gericht unter Druck

Einer der größten Skandale Norwegens wird in Oslo verhandelt. Dem Sohn der Kronprinzessin wird Vergewaltigung vorgeworfen. Vor Gericht wirkt er immer nervöser. Auch ein mutmaßliches Opfer sagt aus.

03.02.2026

Norwegens Prozess des Jahres: Mette-Marits Sohn vor Gericht
Skandal um Königsfamilie

Norwegens Prozess des Jahres: Mette-Marits Sohn vor Gericht

Er ist das schwarze Schaf der norwegischen Königsfamilie: Jetzt startet der Prozess gegen den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit. Alles, was man über Marius Borg Høiby und die Vorwürfe wissen muss.

31.01.2026

Starttermin für Verfahren gegen Marius Borg Høiby steht fest
Marius Borg Høiby

Starttermin für Verfahren gegen Marius Borg Høiby steht fest

Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit ist in 32 Punkten angeklagt, unter anderem wegen Vergewaltigung und Körperverletzung. Jetzt steht fest, wann Høiby vor Gericht muss.

28.08.2025

Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby droht lange Haftstrafe
Norwegisches Königshaus

Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby droht lange Haftstrafe

Vor einem Jahr sind erstmalig Gewaltvorwürfe gegen den norwegischen Prinzessinnen-Sohn bekanntgeworden. Seitdem kamen immer neue Vorwürfe hinzu. Jetzt gibt es eine neue Entwicklung.

18.08.2025

Mette-Marits Sohn Marius wurde der Führerschein entzogen
Marius Borg Høiby

Mette-Marits Sohn Marius wurde der Führerschein entzogen

Schon zweimal ist er festgenommen worden, jetzt ist dem Sohn der norwegischen Kronprinzessin die Fahrerlaubnis entzogen worden. Sein Anwalt sagt, das sei auf ärztlichen Rat hin geschehen.

31.10.2024