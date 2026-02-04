Epstein-Skandal

Ex-Prinz Andrew aus der Royal Lodge ausgezogen

Wenige Tage nach der Veröffentlichung neuer Epstein-Dokumente zieht der frühere Prinz aus dem herrschaftlichen Anwesen auf dem Windsor-Gelände aus. Der Schritt erfolgt alles andere als freiwillig.

Ex-Prinz Andrew ist übereinstimmenden Berichten zufolge ausgezogen. (Archivbild) Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa
Ex-Prinz Andrew ist übereinstimmenden Berichten zufolge ausgezogen. (Archivbild)

London (dpa) - Der im Epstein-Skandal tief gefallene frühere britische Prinz Andrew (65) ist aus dem royalen Anwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor ausgezogen. Das berichteten britische Medien übereinstimmend. Der Bruder von König Charles III. (77), der wegen seiner Verbindung zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein alle Ehren und Titel hatte abgeben müssen, ist demnach aus der Royal Lodge in ein Haus auf dem Landsitz Sandringham gezogen.

Es soll es sich zunächst um eine temporäre Bleibe handeln - der endgültige Umzug soll im April erfolgen. Freiwillig ist Andrew nicht ausgezogen, die Maßnahme hatte Charles III. praktisch angeordnet. In der herrschaftlichen Royal Lodge hatte Andrew über 20 Jahre lang gelebt.

Andrew weist die Vorwürfe gegen ihn zurück. (Archivbild) Foto: Toby Melville/Pool Reuters/dpa
Andrew weist die Vorwürfe gegen ihn zurück. (Archivbild)

Der Ex-Prinz, der als Bürgerlicher nur noch Andrew Mountbatten-Windsor heißt, war auch in den jüngst veröffentlichten Dokumenten aus den Epstein-Akten prominent aufgetaucht. Epstein hatte über Jahre einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende Mädchen und junge Frauen zum Opfer fielen. 2019 starb er in Haft. Andrew wies die Vorwürfe, in die Machenschaften verwickelt und sich selbst des sexuellen Missbrauchs schuldig gemacht zu haben, immer zurück.

