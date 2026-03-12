Expertin mahnt Politik bei Social-Media-Debatte zu Geduld

Berlin (dpa) - In der Debatte über strengere Regeln für soziale Netzwerke für Jugendliche hat die Co-Vorsitzende der Expertenkommission zum Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt, Nadine Schön, die Politik aufgefordert, die Arbeit des Gremiums abzuwarten. «Ich rate der Politik dringend, uns in Ruhe arbeiten zu lassen», sagte sie dem «Tagesspiegel».

Hintergrund sind Forderungen nach schnellerem Handeln, etwa von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). «Es wäre wichtig, dass die Expertenkommission schon eher zu Ergebnissen kommt», hatte Schwesig gesagt.

«Erwarte ein bisschen Respekt»

Schön verwies dagegen auf den vereinbarten Zeitrahmen. «Vereinbart war, dass wir für unsere Arbeit ein knappes Jahr Zeit haben. Dabei muss es auch bleiben.» Die Mitglieder leisteten die Aufgabe im Ehrenamt und hätten zahlreiche andere Verpflichtungen. «Ich erwarte ein bisschen Respekt vor der Zeit und dem Engagement der Fachleute.»

Zudem gehe es bei der Arbeit der Kommission um mehr als nur ein mögliches Mindestalter für soziale Netzwerke, «sondern viel umfassender um Schutz, Befähigung und Teilhabe in der digitalen Welt», sagte Schön.

Teile der Ergebnisse kommen früher

Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission mit 18 Fachleuten aus Wissenschaft und Praxis soll bis zum Sommer Empfehlungen für besseren Kinder- und Jugendschutz im Netz vorlegen. Teile der Ergebnisse will das Gremium nun früher veröffentlichen.