Notfälle Explosion im Zentrum von Oslo Die genauen Umstände sind noch unklar. Die Polizei ermittelt. 23.09.2025