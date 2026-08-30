Unglück

Kapitän nach Fährunglück vor Zypern festgenommen - Acht Tote

Wie konnte es zu dem Fährunglück mit mehreren Toten kommen? Auf Zypern wird der Kapitän des Schiffes festgenommen - viele Menschen werden noch vermisst.

Der Kapitän ist in Haft, die Suche nach Überlebenden geht weiter. Foto: Nedim Enginsoy/AP/dpa
Der Kapitän ist in Haft, die Suche nach Überlebenden geht weiter.

Kyrenia (dpa) - Der Kapitän und sieben Crewmitglieder sind nach dem Fährunglück mit mehreren Toten vor der Insel Zypern festgenommen worden. Das erklärte der Ministerpräsident der nur von der Türkei anerkannten Republik Nordzypern Ünal Üstel nach Angaben des nordzyprischen Staatssenders BRT. 

Die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen, versprach er: «Ich sage das hier ganz klar. Jeder Aspekt dieses Vorfalls wird untersucht. Selbst die geringste Fahrlässigkeit wird ans Licht kommen», sagte Üstel. Die Rettungsarbeiten gingen weiter. 

Zahl der Todesopfer steigt

Die Zahl der Todesopfer stieg unterdessen auf acht, wie der türkisch-zyprische Verkehrsminister Erhan Arikli nach Angaben des Senders BRT sagte. Nach zahlreichen Menschen werde noch gesucht. Nach offiziellen nordzyprischen Angaben befanden sich insgesamt 267 Personen auf der Fähre, darunter 259 Passagiere und 8 Besatzungsmitglieder. Die meisten konnten gerettet werden.

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Nach Angaben Behördenangaben war die Fähre am Mittag kurz nach dem Auslaufen aus dem der Hafenstadt Kyrenia (türkisch: Girne) gekentert. Demnach drang Wasser in die Fähre ein, und es wurde ein Notruf abgesetzt. Die Fähre war auf dem Weg ins südtürkische Mersin.

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