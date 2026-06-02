Gerichtsverfahren

Fahrgäste mit Axt in ICE attackiert - Prozessbeginn

Ein 21-Jähriger soll in einem Zug in Niederbayern mehrere Menschen mit einer Axt angegriffen haben. Nun hat in Regensburg der Prozess begonnen.

Knapp ein Jahr nach einem Axtangriff in einem ICE in Niederbayern hat der Prozess gegen den beschuldigten 21-jährigen Syrer begonnen. Foto: Armin Weigel/dpa
Knapp ein Jahr nach einem Axtangriff in einem ICE in Niederbayern hat der Prozess gegen den beschuldigten 21-jährigen Syrer begonnen.

Regensburg/Straßkirchen (dpa) - Knapp ein Jahr nach einem Axtangriff in einem ICE in Niederbayern mit mehreren Verletzten hat vor dem Landgericht Regensburg der Prozess begonnen. Der Beschuldigte, ein 21 Jahre alter Syrer, machte zunächst keine Angaben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor.

Nach Überzeugung der Ermittler attackierte der Beschuldigte am 3. Juli 2025 in dem Zug während der Fahrt in der Nähe von Straßkirchen (Landkreis Straubing-Bogen) Fahrgäste mit einer Axt. Ein Passagier, der einen Notruf tätigen wollte, erlitt eine schwere Kopfverletzung, ebenso eine Mitreisende, die sich schützend vor ihren Sohn stellte. Dieser und weitere Fahrgäste überwältigten den Angreifer, der dabei auch schwer verletzt wurde.

Familie attackiert

Die bei dem Angriff verletzte Frau berichtete als erste Zeugin, wie sich die Situation in dem Zug plötzlich zuspitzte und der ihr unbekannte Mann zuschlug. Sie habe zuvor einen Fahrgast und ihren Sohn gebeten, die Polizei zu rufen. Daraufhin habe der Angreifer den Fahrgast niedergeschlagen und sei dann auf ihre Sitzgruppe zugekommen, sagte die 52-Jährige. Um mögliche Schläge gegen ihre drei Kinder abzuwehren, sei sie aufgestanden und von der Axt am Kopf getroffen worden.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Beschuldigte aufgrund einer psychischen Erkrankung schuldunfähig und weiterhin eine Gefahr für die Allgemeinheit ist und beantragte seine dauerhafte Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung.

Es sind sechs weitere Verhandlungstage für den Prozess angesetzt. Das Urteil könnte im Juli fallen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Haftbefehl gegen mutmaßlichen ICE-Angreifer erlassen
Kriminalität

Haftbefehl gegen mutmaßlichen ICE-Angreifer erlassen

Er griff Passagiere in einem ICE in Niederbayern an und wurde selbst schwer verletzt. Jetzt ist gegen den Tatverdächtigen der Haftbefehl erlassen worden.

07.07.2025

Gewalt, Drogen, Gebet - was war das Motiv der ICE-Attacke?
Ermittlungen

Gewalt, Drogen, Gebet - was war das Motiv der ICE-Attacke?

Ein mit einem Hammer und einem Beil bewaffneter Mann greift mehrere Passagiere in einem ICE an. Einen Tag später haben die Ermittler neue Erkenntnisse - aber auch viele offene Fragen.

04.07.2025

Mit Axt und Hammer: Syrer verletzt Landsleute im ICE
Großeinsatz in Niederbayern

Mit Axt und Hammer: Syrer verletzt Landsleute im ICE

Ein Mann geht mit Hammer und Axt auf Fahrgäste eines ICE los. Der Angreifer ist inzwischen überwältigt. Für ein extremistisches Motiv liegen zunächst keine Anhaltspunkte vor.

03.07.2025

Mann verletzt ICE-Passagiere: Was wir wissen - und was nicht
Großeinsatz in Niederbayern

Mann verletzt ICE-Passagiere: Was wir wissen - und was nicht

Der mutmaßliche Täter wird festgenommen, doch manches ist noch unklar. Was wir über den Vorfall in Niederbayern wissen - und was nicht.

03.07.2025

Angriff in ICE: Drei Syrer unter den Verletzten
Mehrere Verletzte

Angriff in ICE: Drei Syrer unter den Verletzten

Etwa 500 Menschen sind in einem ICE von Hamburg in Richtung Wien unterwegs, als plötzlich ein Mann mehrere Fahrgäste angreift. Der Angreifer und drei Opfer kommen aus demselben Land.

03.07.2025