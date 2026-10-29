Fortsetzung

Fall Fabian: Staatsanwaltschaft plädiert auf Mord

Nach mehr als 30 Prozesstagen und einer aufwendigen Beweisaufnahme im Fabian-Prozess hat die Staatsanwaltschaft plädiert. Sie beantragte eine Verurteilung wegen Mordes - aber nicht nur das.

Am Donnerstag war im Fabian-Prozess die Staatsanwaltschaft mit ihrem Schlussvortrag an der Reihe. Foto: Bernd Wüstneck/dpa
Am Donnerstag war im Fabian-Prozess die Staatsanwaltschaft mit ihrem Schlussvortrag an der Reihe.

Rostock (dpa) - Im Fall des getöteten achtjährigen Fabian aus Güstrow hat die Rostocker Staatsanwaltschaft auf Mord plädiert und lebenslange Haft für die Angeklagte gefordert. Die Staatsanwaltschaft sei überzeugt, dass die Frau den Jungen getötet habe, sagte Staatsanwalt Oliver Schley am 33. Prozesstag im Rahmen seines Schlussvortrags. 

Er beantragte zudem die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld der 30-jährigen Deutschen. Sollte das Landgericht Rostock dem folgen und ein entsprechendes Urteil rechtskräftig werden, wäre eine vorzeitige Haftentlassung bereits nach 15 Jahren nicht möglich.

Sie habe Fabian am 10. Oktober 2025 an einem Tümpel bei Klein Upahl, etwa 15 Kilometer südlich von Güstrow, erstochen, führte Schley aus. Die Angeklagte hat die Vorwürfe abgestritten.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Staatsanwaltschaft: Beziehung zu Fabians Vater als Tatmotiv 

Auch ohne ein Geständnis oder unmittelbare Tatzeugen bestünden nach der Gesamtschau der Erkenntnisse keine vernünftigen Zweifel an der Täterschaft der 30-Jährigen, so Schley. Die Angeklagte habe mit Fabian einen Störfaktor in der Beziehung zu Fabians Vater beseitigen wollen, den Vater aber auch bestrafen wollen.

Den Angaben zufolge hatte sich Fabians Vater im August 2025 nach einer mehrjährigen Beziehung von der Angeklagten getrennt. Sie habe diese aus ihrer Sicht existenzbedrohende Trennung nicht akzeptieren wollen, auch weil sie finanziell von ihm abhängig gewesen sei.

Über zweieinhalb Stunden nahm Schley zu verschiedenen Indizien Stellung, die in dem Mammutprozess beleuchtet wurden und nach seiner Auffassung die Schuld der Angeklagten belegen.

Am Donnerstag wollte sich zusätzlich noch Oberstaatsanwalt Harald Nowack äußern. Auch der Schlussvortrag der Nebenklage stand auf dem Plan. Fabians Mutter nimmt als Nebenklägerin am Verfahren teil und wird von der Anwältin Christine Habetha vertreten. Am Freitag soll die Verteidigung plädieren. Sie hatte während des aufwendigen Indizienprozesses wiederholt Zweifel an der Beweisführung zum Ausdruck gebracht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mord im 22. Stock? Staatsanwältin fordert lebenslange Haft
Landgericht Frankfurt

Mord im 22. Stock? Staatsanwältin fordert lebenslange Haft

Ein Ehemann recherchiert im Internet nach Tötungsmöglichkeiten, schließlich stürzt seine Frau über 60 Meter in die Tiefe. Nun neigt sich der Strafprozess gegen ihn seinem Ende entgegen.

27.07.2026

Geldautomatensprenger: Staatsanwalt fordert lange Haft
Sprengungen

Geldautomatensprenger: Staatsanwalt fordert lange Haft

Zum ersten Mal müssen sich in Deutschland mutmaßliche Automatensprenger dem Vorwurf des versuchten Mordes stellen. Sie sollen etwa in Bad Homburg und Frankfurt Explosionen herbeigeführt haben.

02.07.2025

Tod beim Zahnarzt

Prozess gegen Narkosearzt: Staatsanwältin plädiert auf Mord

Ein Mann soll Kindern für eine Zahnbehandlung verunreinigtes Narkosemittel gespritzt haben, ein Mädchen starb noch in der Praxis. Für den vorbestraften Anästhesisten wird lebenslange Haft gefordert.

25.10.2024

Gewalttat an Schule

Mitschüler erschossen - Verteidiger plädiert auf Totschlag

War es Mord oder Totschlag? Im Prozess um den tödlichen Schuss eines 15-Jährigen auf seinen 14 Jahre alten Mitschüler in Unterfranken stellt sich der Verteidiger gegen die Staatsanwaltschaft.

01.08.2024

Justiz

Drach-Prozess: Anklage fordert lange Haft

Seit fast 23 Monaten wird am Landgericht Köln der Frage nachgegangen, ob der Reemtsma-Entführer Thomas Drach erneut hinter Gitter muss - womöglich für immer. Nun biegt der Prozess auf die Zielgerade ein.

20.12.2023