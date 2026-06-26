Hitze-Sommer

Faltbare Fächer feiern Sommer-Comeback

Wedeln gegen die Hitze - mit Mustern oder frechen Sprüchen: Faltbare Handfächer sind das Sommer-Must-have.

Fächer waren beim Tennis-Turnier im Juni in Berlin auf den Zuschauerrängen gefragt. Foto: Andreas Gora/dpa
Fächer waren beim Tennis-Turnier im Juni in Berlin auf den Zuschauerrängen gefragt.

Berlin (dpa) - Ob in der U-Bahn oder bei Open-Air-Events: Überall wird gewedelt. Faltbare Handfächer gehören bei Hitze mittlerweile zu einem gefragten Accessoire, um sich leichte Abkühlung zu verschaffen. Es gibt die faltbaren Windmacher mit Blumenmuster, im Zebralook und längst auch mit frechen Sprüchen drauf. 

Der Fächer seien wieder im Kommen - einer der Trends im Sommer, nicht nur in Berlin, meint Larissa Gleich, Gründerin eines Unternehmens in der Hauptstadt, das Fächer aus Bambus und Polyester-Stoff verkauft. Mit den Temperaturen steige auch die Nachfrage. 

Auch im Theater darf gewedelt werden

Aufs Wedeln setzt auch das Berliner Ensemble. «Wir sind vorbereitet, u.a. mit einer Nebeldusche im Hof, kostenlosen Fächern und gekühltem Wasser», kündigte das Theater angesichts der Hitze an. Zuletzt fächelten sich auch die Zuschauer beim Berlin Tennis Open Luft zu.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Häufiger sind im Straßenbild und in Bahnen zudem Mini-Ventilatoren zu sehen, die unterwegs bei schweißtreibenden Temperaturen aus Handtaschen geholt werden. 

Kostbare historische Fächer sind Museums- und Sammlungsstücke. Ab dem 16. Jahrhundert sollen sich Faltfächer aus Ostasien in Europa verbreitet haben. Sie galten einst als Machtsymbol, aber auch als praktische Begleiter, um Hitze und Insekten zu vertreiben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Warnung vor Hitze - Wo der Juni-Rekord von 39 Grad wackelt
Wetter

Warnung vor Hitze - Wo der Juni-Rekord von 39 Grad wackelt

Lüften, solange es geht: Die Hitzewelle ist unterwegs und wird mit jedem Tag stärker. Wo es in den kommenden Tagen so richtig knackig heiß werden soll und an welchen Orten sogar Rekordwerte drin sind.

17.06.2026

Hitze vorerst passé: Weniger drückendes Sommerwetter kommt
Wettervorhersage

Hitze vorerst passé: Weniger drückendes Sommerwetter kommt

Am Oberrhein wird es zum Start in die neue Woche am wärmsten, an der Nordsee kühler. Eine neue Hitzewelle ist erst einmal nicht in Sicht.

17.08.2025

Hohe Temperaturen erwartet - Das hilft beim Hitzeschutz
Sommerwetter

Hohe Temperaturen erwartet - Das hilft beim Hitzeschutz

Fachleute prognostizieren für die kommenden Tage heißes Wetter. Einige Risikogruppen benötigen besonderen Schutz.

11.06.2025

Klimawandel

Mehr Vorbeugung gegen Hitzetote im Sommer

Bald kommen wieder heiße Tage. Was viele freut, kann für andere zu einem Gesundheitsrisiko werden. Im Blick stehen mehr Information und praktische Maßnahmen - auch bei einem Großereignis.

24.05.2024

Klima

Lauterbach nimmt Frankreich als Vorbild beim Hitzeschutz

Heiße Sommer sind schön, doch unter extremer Hitze leidet die Gesundheit. Der Gesundheitsminister will einen Hitzeschutzplan vorlegen - und schaut dabei nach Frankreich, das lange Erfahrungen damit hat.

26.07.2023