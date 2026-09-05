Österreich

Familienwanderung: Frau aus Hessen stirbt bei 60-Meter-Sturz

Bei einer Wanderung in Tirol verliert die Frau den Halt. Ihre Familie leistet Erste Hilfe, ein Notarzt trifft rasch ein. Dennoch kann das Leben der 75-Jährigen nicht gerettet werden.

Ein Helikopter flog die Frau ins Tal, doch sie starb an ihren Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Ein Helikopter flog die Frau ins Tal, doch sie starb an ihren Verletzungen. (Symbolbild)

St. Leonhard im Pitztal (dpa) - Eine Frau aus Hessen ist auf einer Wanderung in den Tiroler Bergen vor den Augen ihrer Familie abgestürzt und tödlich verunglückt. Wie die österreichische Polizei mitteilte, war die 75-Jährige am Freitag wohl auf feuchtem Untergrund ausgerutscht.

Die Frau aus dem Landkreis Groß-Gerau war mit ihrer Familie in der Geigenkamm-Gebirgskette in den Ötztaler Alpen unterwegs. Auf einer Seehöhe von etwa 2.055 Metern wanderten sie zunächst auf einem flachen Weg, der danach über eine Geländestufe talwärts führte.

Über steilen, felsigen Hang gestürzt

Die Polizei geht davon aus, dass die Frau auf dem feuchten Boden den Halt verlor, als sie die Stufe überquerte. Die 75-Jährige stürzte rund 60 Meter über einen steilen, felsigen Hang ab und blieb auf einem darunter liegenden Wandersteig liegen.

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Ihr Ehemann alarmierte sofort die Rettungskräfte, und die Familie leistete Erste Hilfe. Ein Notarzt traf an der Unfallstelle ein und versorgte die Frau, bevor sie mit einem Helikopter ins Tal geflogen wurde. Trotz des raschen Rettungseinsatzes starb die Frau jedoch an ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

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