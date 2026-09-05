Familienwanderung: Frau aus Hessen stirbt bei 60-Meter-Sturz

St. Leonhard im Pitztal (dpa) - Eine Frau aus Hessen ist auf einer Wanderung in den Tiroler Bergen vor den Augen ihrer Familie abgestürzt und tödlich verunglückt. Wie die österreichische Polizei mitteilte, war die 75-Jährige am Freitag wohl auf feuchtem Untergrund ausgerutscht.

Die Frau aus dem Landkreis Groß-Gerau war mit ihrer Familie in der Geigenkamm-Gebirgskette in den Ötztaler Alpen unterwegs. Auf einer Seehöhe von etwa 2.055 Metern wanderten sie zunächst auf einem flachen Weg, der danach über eine Geländestufe talwärts führte.

Über steilen, felsigen Hang gestürzt

Die Polizei geht davon aus, dass die Frau auf dem feuchten Boden den Halt verlor, als sie die Stufe überquerte. Die 75-Jährige stürzte rund 60 Meter über einen steilen, felsigen Hang ab und blieb auf einem darunter liegenden Wandersteig liegen.

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