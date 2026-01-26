Rekordwerte in Down Under

Fast 50 Grad: Extreme Hitze und Buschbrände in Australien

Temperaturen wie im Backofen: In weiten Teilen Australiens schwitzen die Menschen bei Rekordwerten. Meteorologen sagen mancherorts fast 50 Grad voraus - und ein Buschbrand weitet sich aus.

Die Behörden forderten die Menschen auf, sich immer wieder abzukühlen. Foto: Dita Alangkara/AP/dpa
Die Behörden forderten die Menschen auf, sich immer wieder abzukühlen.

Melbourne (dpa) - Weite Teile Australiens ächzen unter extremer Hitze mit Temperaturen nahe 50 Grad. Buschfeuer haben im Südosten bereits Evakuierungen ausgelöst. Besonders schlimm betroffen sind die Bundesstaaten Südaustralien, Victoria, New South Wales und Queensland. In vielen australischen Medienberichten ist von einem der heißesten Wetterphänomene seit Jahren die Rede. Gewarnt wird vor möglichen Gefahren für Bevölkerung und Einsatzkräfte. Schon in den vergangenen Tagen gab es Werte von teilweise über 40 Grad.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

45 Grad in Melbourne

«Bleiben Sie kühl, trinken Sie ausreichend, bleiben Sie drinnen, meiden Sie die Sonne», zitierte der australische «Guardian» den Meteorologen Dean Narramore vom australischen Wetteramt BoM. Für mehrere Orte in Victoria wurden für Dienstag Werte von rund 49 Grad erwartet. Auch in der Metropole Melbourne - wo gerade das Tennisturnier Australian Open ausgetragen wird - sollen die Temperaturen auf etwa 45 Grad steigen. Damit würden sie fast an den bisherigen Rekordwert von 46,6 Grad heranreichen, der im Februar 2009 verzeichnet wurde.

Auch in Teilen des Bundesstaates Südaustralien dürften die Temperaturen wahrscheinlich auf mehr als 49 Grad klettern. Selbst für die Großstadt Adelaide werden 46 Grad prognostiziert - und sogar die Nachtwerte sollen in den kommenden Tagen vielerorts noch bei weit über 30 Grad liegen. Im weiteren Verlauf der Woche könnten in verschiedenen Landesteilen weitere Rekordwerte erzielt werden. Eine so lange andauernde Hitzewelle sei selbst für australische Verhältnisse ungewöhnlich, sagte Narramore.

Evakuierungen wegen Buschbränden

Gleichzeitig verschärften sich in Victoria mehrere Buschbrände. In den Otway Ranges südwestlich von Melbourne breiteten sich unkontrollierte Feuer nahe Ortschaften wie Carlisle River und Gellibrand aus. Anwohner aus mehr als 1.100 Haushalten wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Die Flammen könnten sich wegen der hohen Temperaturen, der trockenen Vegetation und warmer Windböen schnell ausbreiten, warnte die Feuerwehr.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Die Hitze kommt: Temperaturen bis 35 Grad
Hitzewelle

Die Hitze kommt: Temperaturen bis 35 Grad

Heftige Gewitter beenden bereits am Wochenende die erste Hitzewelle des Jahres. In einigen Regionen droht dabei Unwetter durch teils mehrstündigen Starkregen.

12.06.2025

Kleine Hitzewelle: Sonnenschein und Temperaturen bis 35 Grad
Hitzewelle

Kleine Hitzewelle: Sonnenschein und Temperaturen bis 35 Grad

Die Temperaturen steigen rasant an, Jacken und Regenschirme können zu Hause bleiben. Allerdings ist das Ende der Hitzewelle schon in Sicht.

11.06.2025

40 Grad im Winter: Australien verzeichnet Hitzerekorde
Extremwetter in Down Under

40 Grad im Winter: Australien verzeichnet Hitzerekorde

Mehr als 40 Grad im Winter? Solche extremen Werte werden derzeit in Australien gemessen. Jetzt gibt es sogar einen Rekord.

26.08.2024

Hochdruckgebiet

Hitzewelle in Australien: Rekordwerte gleich nach dem Winter

Kaum ist der Winter in Australien vorbei, klettern die Temparaturen auf Höchstwerte - zum Teil 10 bis 16 Grad über dem Durchschnitt.

18.09.2023

Wetter

Hitze am Wochenende: Meteorologen erwarten bis zu 38 Grad

Landesweite Hitzewarnung für den Südwesten: Wetterexperten sagen für das Wochenende in Baden-Württemberg hohe Temperaturen voraus. Aber nicht nur vor der Wärme sollten sich die Menschen in Acht nehmen.

08.07.2023