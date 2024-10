«Fat Bear»-Wahl in Alaska - Wer siegt als dickster Braunbär?

Anchorage (dpa) - Mit ihren kolossalen Kurven setzte sich Braunbärin Grazer bei den letzten «Fat Bear»-Wahlen durch. Bei der Kür zum fettesten Pelztier des Katmai-Nationalparks sahnte sie in der Endrunde deutlich mehr Stimmen ab als das imposante Männchen Chunk (auf Deutsch «Klotz»). Das «gefräßige Mädchen» habe den «Kerl mit der Wampe» ausgestochen, resümierte vor einem Jahr die Parkverwaltung im nördlichsten US-Bundesstaat. Jetzt ist es wieder so weit: Bei dem kuriosen Wettstreit der fettesten Bären treten zwölf Kandidatinnen und Kandidaten an.