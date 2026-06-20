Unwetter

Festival wird wegen Sturms geräumt - 13 Menschen verletzt

Ein Sturm sorgt in der Nacht für Unruhe im Norden Schleswig-Holsteins. Im Kreis Nordfriesland musste ein Festival mit rund 5.000 Gästen wird geräumt.

13 Besucher des Festivals wurden bei dem Sturm leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Moritz Frankenberg/dpa
13 Besucher des Festivals wurden bei dem Sturm leicht verletzt. (Symbolbild)

Viöl (dpa) - Ein Festival mit rund 5.000 Besuchern in Viöl südlich von Flensburg ist in der Nacht zu Samstag wegen eines Sturms geräumt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurden 13 Menschen bei dem Sturm leicht verletzt. Für die Festival-Besucher wurde zwischenzeitlich eine Sammelstelle eingerichtet. Mittlerweile duften die Menschen zurück auf das Gelände. 

Das Wetter sorgte in der Nacht vermehrt für Einsätze für die Polizei im Norden Schleswig-Holsteins. Insgesamt musste die Beamten dort 65-mal sturmbedingt ausrücken. Dabei habe es sich hauptsächlich um umgefallene Bäume und herumfliegende Gegenstände gehandelt, berichtete der Sprecher. Weitere Personen wurden demnach nicht verletzt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tote und Verletzte bei Sturm in Berlin - Chaos bei S-Bahn
Wetter

Tote und Verletzte bei Sturm in Berlin - Chaos bei S-Bahn

Orkanartige Böen sorgen für Chaos im Berliner Zugverkehr - auch Bahnreisende auf der Strecke nach Hamburg stecken fest. Es gibt Verletzte und mindestens ein Todesopfer.

23.06.2025

Sturm sorgt für Schäden im Norden und bringt Wassermassen
Sturmtief «Bernd»

Sturm sorgt für Schäden im Norden und bringt Wassermassen

Bäume auf Straßen und Gleisen, ausgefallene Fähren: Ein Sturmtief wirbelt im Norden Deutschlands so einiges durcheinander. Auch Menschen werden verletzt.

07.01.2025

Wettervorhersage

DWD warnt vor Sturm mit orkanartigen Böen im Norden

Ein Sturm zieht aus dem Süden Englands bis vor die dänische Küste. Laut Deutschem Wetterdienst können auch im Norden Deutschlands teils orkanartigen Böen aufziehen.

22.02.2024

Unwetter

Sturm und Regen sorgen für Beeinträchtigungen

In weiten Teilen Deutschlands herrscht Sturmwetter. An Nord- und Ostsee wurden bereits die Fahrpläne mehrerer Fährverbindungen durcheinandergewirbelt. Das Wetter am Wochenende bringt Veränderung.

24.01.2024

Unwetter

Ruhe und Sonne nach Feuerwehreinsätzen wegen Sturm «Poly»

Ein heftiges Sturmtief hat am Mittwoch Hunderte Noteinsätze im Norden Deutschlands verursacht und eine Frau das Leben gekostet. Nun hat sich die Wetterlage wieder beruhigt.

06.07.2023