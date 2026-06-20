Festival wird wegen Sturms geräumt - 13 Menschen verletzt

Viöl (dpa) - Ein Festival mit rund 5.000 Besuchern in Viöl südlich von Flensburg ist in der Nacht zu Samstag wegen eines Sturms geräumt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurden 13 Menschen bei dem Sturm leicht verletzt. Für die Festival-Besucher wurde zwischenzeitlich eine Sammelstelle eingerichtet. Mittlerweile duften die Menschen zurück auf das Gelände.