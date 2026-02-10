Verhandlung in Norwegen

Festnahme vor Prozess: Høiby bestreitet neue Vorwürfe

Die Verhandlungen gegen den Sohn von Norwegens Kronprinzessin gehen weiter. Kurz vor Prozessstart war Marius Borg Høiby erneut festgenommen worden. Zu den neuen Vorwürfen wurde er jetzt verhört.

Marius Borg Høiby steht seit der vergangenen Woche unter anderem wegen Vergewaltigung in Oslo vor Gericht. (Archivbild) Foto: Ane Hem/NTB/dpa
Marius Borg Høiby steht seit der vergangenen Woche unter anderem wegen Vergewaltigung in Oslo vor Gericht. (Archivbild)

Oslo (dpa) - Zum Start der zweiten Woche im Vergewaltigungs-Prozess gegen den ältesten Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit hat Marius Borg Høiby neue Vorwürfe bestritten. Kurz vor Prozessauftakt Anfang Februar war der 29 Jahre alte Norweger erneut festgenommen worden und sitzt deshalb nun für vier Wochen in Untersuchungshaft. Er soll mit einem Messer gedroht und gegen ein Kontaktverbot verstoßen haben. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Sein Mandat plädiere auf nicht schuldig, schrieb Høibys Anwalt Petar Sekulic der Nachrichtenagentur NTB. Er gehe gegen die U-Haft aber nicht in Berufung, weil er sich nun voll und ganz auf den laufenden Prozess konzentrieren müsse, hieß es.

Høiby ist in 38 Punkten angeklagt, darunter für vier Vergewaltigungen nach norwegischem Recht. In drei Fällen soll er die Frauen sexuell im Genitalbereich berührt haben, in einem soll es zum Geschlechtsverkehr gekommen sein. Um diesen, den schwersten Vorwurf, geht es in der zweiten Verhandlungswoche. Mette-Marits Sohn aus einer früheren Beziehung soll eine Frau auf den Lofoten, einer Inselgruppe in Norwegen, vergewaltigt haben, während sie nicht imstande war, sich zu wehren. Zunächst sollte das mutmaßliche Opfer am Dienstag vor Gericht aussagen. 

Während Høiby einige Straftaten eingeräumt hat, bestreitet er die Vergewaltigungen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Prozess

Marius Borg Høiby bestreitet Vergewaltigungs-Vorwürfe

03.02.2026

Marius Borg Høiby kurz vor seinem Prozess festgenommen
Prozess in Oslo

Marius Borg Høiby kurz vor seinem Prozess festgenommen

Am Dienstag beginnt der Prozess gegen den norwegischen Prinzessinnensohn Marius Borg Høiby – doch schon am Sonntagabend reagierte die Polizei. Es geht um weitere Vorwürfe.

02.02.2026

Buch über Marius Borg Høiby darf weiter verkauft werden
Norwegen

Buch über Marius Borg Høiby darf weiter verkauft werden

Ein viel diskutiertes Buch über den angeklagten Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit wird entgegen seiner Hoffnung nicht vom Markt genommen. Das letzte Wort dürfte aber noch nicht gefallen sein.

14.11.2025

Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby droht lange Haftstrafe
Norwegisches Königshaus

Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby droht lange Haftstrafe

Vor einem Jahr sind erstmalig Gewaltvorwürfe gegen den norwegischen Prinzessinnen-Sohn bekanntgeworden. Seitdem kamen immer neue Vorwürfe hinzu. Jetzt gibt es eine neue Entwicklung.

18.08.2025

Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby kommt auf freien Fuß
Norwegen

Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby kommt auf freien Fuß

Gegen den ältesten Sohn der norwegischen Kronprinzessin sind mehrere teils schwerwiegende Vorwürfe laut geworden. Für eine Woche musste er in Untersuchungshaft. Nun ist er wieder frei.

27.11.2024