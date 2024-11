Feuer in Heim in Cloppenburg - Eine Tote und 30 Verletzte

Cloppenburg (dpa) - Bei einem Brand in einem Pflegeheim in Cloppenburg in Norddeutschland haben Feuerwehrleute eine Bewohnerin tot aufgefunden. Weitere 30 Menschen wurden bei dem Feuer leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Davon kamen elf Bewohner und vier Feuerwehrleute zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser.