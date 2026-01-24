Feuer in New Yorker Hochhaus

New York (dpa) - Die New Yorker Feuerwehr kämpft gegen ein Feuer in den oberen Etagen eines Hochhauses im Bezirk Bronx. Das geht aus einem X-Post der Feuerwehr aus der Nacht zu Samstag (Ortszeit) hervor. Weitere Details wurden in dem Beitrag nicht mitgeteilt. Angaben zur Brandursache oder möglichen Opfern gab es zunächst nicht.