Ausmaß noch unklar

Feuerwehr: Tote nach Explosion in Verpackungsfirma in USA

Nach einem Vorfall in einer Verpackungsfirma meldet die Feuerwehr Tote und Verletzte. Das genaue Ausmaß des Unglücks in Longview ist bislang unklar.

Bei dem Unglück gibt es laut Feuerwehr Todesopfer. Foto: Claire Rush/AP/dpa
Bei dem Unglück gibt es laut Feuerwehr Todesopfer.

Longview (dpa) - Bei einer Explosion auf dem Gelände einer Verpackungsfirma im Nordwesten der USA sind nach Behördenangaben Menschen ums Leben gekommen. Die örtliche Feuerwehr in dem US-Bundesstaat Washington teilte auf Facebook in einem gemeinsamen Statement mit der Firma und den örtlichen Behörden mit, es gebe Tote und Verletzte. Eine genaue Anzahl wurde nicht genannt. Das genaue Ausmaß des Vorfalls ist ebenfalls noch unklar.

Einsatzkräfte seien am Dienstagmorgen (Ortszeit) zu der Firma in der Kleinstadt Longview gefahren, nachdem dort ein Tank explodiert sei, hieß es weiter von der Feuerwehr. Eine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung in der Umgebung gehe derzeit nicht aus. Die Firma stellt Kartons für Flüssigkeiten her.

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