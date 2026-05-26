Feuerwehr: Tote nach Explosion in Verpackungsfirma in USA

Longview (dpa) - Bei einer Explosion auf dem Gelände einer Verpackungsfirma im Nordwesten der USA sind nach Behördenangaben Menschen ums Leben gekommen. Die örtliche Feuerwehr in dem US-Bundesstaat Washington teilte auf Facebook in einem gemeinsamen Statement mit der Firma und den örtlichen Behörden mit, es gebe Tote und Verletzte. Eine genaue Anzahl wurde nicht genannt. Das genaue Ausmaß des Vorfalls ist ebenfalls noch unklar.