Feuerwehrmann gesteht Mitschuld an Waldbrand bei Paris

Fontainebleau (dpa) - Nach dem verheerenden Brand im bekannten Wald von Fontainebleau südlich von Paris hat die Polizei sechs Menschen unter dem Verdacht der Brandstiftung festgenommen. Zwei Männer, darunter ein freiwilliger Feuerwehrmann, hätten zugegeben, den Brand mitverursacht zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit, wie die Zeitung «Le Parisien» und der Sender BFMTV berichteten. Der örtliche Feuerwehrmann habe gestanden, mit einem Feuerzeug und Benzin ein Feuer in einem Reisighaufen gelegt zu haben, zum Motiv seiner Tat war zunächst nichts bekannt. Der andere Mann habe unabsichtlich mit einer weggeworfenen Zigarettenkippe zum Brandausbruch beigetragen.