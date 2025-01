Flixbus zeigt sich betroffen nach schwerem Busunfall auf A11

Prenzlau (dpa) - Das Unternehmen Flix hat sich nach dem Busunfall auf der Autobahn 11 in der Nähe des Dreiecks Uckermark in Brandenburg mit mindestens zwei Toten schwer betroffen gezeigt. «Unsere Gedanken sind bei allen von diesem Unfall Betroffenen und ihren Angehörigen», hieß es in einer Mitteilung am Abend.