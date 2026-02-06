Winterwetter

Blitzeis am Flughafen BER: Weiterhin kein Betrieb

Erst wurden Verspätungen und Ausfälle angezeigt, dann durfte gar keine Maschine mehr starten oder landen: Blitzeis legte den BER am Donnerstag lahm. Auch am Freitag müssen sich Passagiere gedulden.

Am Flughafen BER starteten und landeten am Donnerstagabend keine Maschinen. (Archivbild) Foto: Christoph Soeder/dpa
Am Flughafen BER starteten und landeten am Donnerstagabend keine Maschinen. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Am Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld können auch am frühen Freitagmorgen vorerst keine Maschinen starten. «Aufgrund von Blitzeis und anhaltendem Eisregen sind aktuell keine Starts und Landungen am BER möglich», teilte eine Sprecherin des Flughafens mit. Der Winterdienst der Flughafengesellschaft habe die Flugbetriebsflächen die gesamte Nacht über mit Enteisungsmittel behandelt, aber ohne Erfolg, sie seien spiegelglatt. Wann der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden könne, sei aktuell unklar.

«Zum Schutz von Passagieren und Mitarbeitenden ist der Flugbetrieb vorübergehend eingestellt. Passagiere werden gebeten, ihren Flugstatus vor Anreise regelmäßig zu prüfen», führte die Sprecherin aus. Aufgrund von Blitzeis waren bereits am Vorabend keine Starts und Landungen möglich. Am Freitagmorgen warteten bereits wieder Fluggäste auf Betriebsbeginn.

Schon tagsüber gab es viele Flugausfälle 

Schon im Laufe des Donnerstags hatte es am Flughafen BER eine Reihe von Problemen gegeben. Zunächst konnten am Morgen nach gefrierendem Regen keine Maschinen starten. Das Enteisen der Flugzeuge nahm jeweils bis zu einer Stunde Zeit in Anspruch. Der erste Flieger hob dann am späten Vormittag ab. 

Im Flugplan kam es anschließend zu erheblichen Verzögerungen und zahlreichen Ausfällen. Fluggäste mussten zum Teil lange Wartezeiten auf sich nehmen. Von den 180 geplanten Starts wurden der Sprecherin zufolge bis gegen Mittag bereits 35 komplett gestrichen und danach noch weitere mehrere Dutzend.

