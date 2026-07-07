Größter Vulkan Europas

Flughafen Catania nach Ascheregen von Ätna wieder in Betrieb

Der Ätna spuckte Asche, Flüge fielen aus – auch nach Deutschland. Der Flughafen Catania ist wieder offen, der Betrieb soll sich normalisieren. Reisende sollten dennoch prüfen, ob ihre Flüge starten.

Seit dem Wochenende rumorte der Ätna wieder. Foto: Francesco Enriquez/IPA via ZUMA Press/dpa
Seit dem Wochenende rumorte der Ätna wieder.

Catania (dpa) - Nach der vorübergehenden Sperrung wegen des Ascheregens am Vulkan Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist der Flugbetrieb am Flughafen Catania wieder aufgenommen worden. Wie die Betreibergesellschaft SAC mitteilte, wurde die Warnstufe für die vulkanische Aktivität von Rot auf Orange herabgesetzt. Daraufhin seien Starts und Landungen mit sofortiger Wirkung wieder freigegeben worden.

Nach Angaben des Flughafens sind die betroffenen Luftraumsektoren wieder vollständig nutzbar. Sämtliche Start- und Landedienste stünden wieder zur Verfügung. Passagiere wurden dennoch gebeten, vor der Anreise zum Airport den Status ihres Fluges bei der jeweiligen Fluggesellschaft zu überprüfen.

Der Flughafen war zuvor wegen anhaltenden Ascheregens infolge vulkanischer Aktivität des größten Vulkans Europas geschlossen worden. Nahezu alle Verbindungen fielen aus, darunter auch mehrere nach Deutschland. Seit dem Wochenende rumorte der Ätna wieder; am frühen Sonntagmorgen wurden starke Ascheemissionen gemeldet. Später verstärkte sich die Aktivität, eine Wolke stieg rund 1,5 Kilometer über den Gipfel auf.

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