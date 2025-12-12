Flughafen Frankfurt

Flughafen: Passagier mit über 11.000 Diamanten im Handgepäck

Ein Mann fliegt von Angola nach Frankfurt, dort fällt er dem Zoll auf. Was dann passierte.

Die Rohdiamanten wurden bei der Einreise entdeckt. (Handout) Foto: -/Zollfahndungsamt Frankfurt am Main/dpa
Die Rohdiamanten wurden bei der Einreise entdeckt. (Handout)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite