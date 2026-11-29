Los Angeles (dpa) - Kurz vor der Landung bebte die Erde: Ein Flugzeug der US-Fluggesellschaft Delta musste seinen Anflug auf den internationalen Flughafen von Los Angeles wegen eines Erdbebens der Stärke 5,0 abbrechen. In einem Video, das mehrere US-Medien verbreiteten, ist zu sehen, wie die Maschine kurz vor dem Aufsetzen auf der Landebahn wieder durchstartet.

«Delta 1972, durchstarten, wir haben ein starkes Erdbeben», ist ein Funkspruch zu hören, während die Kamera wackelt und im Hintergrund zahlreiche Hupen und Alarmsignale zu hören sind. Das Flugzeug gewinnt daraufhin wieder an Höhe. Eine zweite Maschine der Fluggesellschaft habe seinen Landeanflug wegen des Erdbebens ebenfalls unterbrechen müssen, teilte Delta nach Angaben der «Los Angeles Times» mit. Beide Flüge seien kurz darauf sicher gelandet.

Viele Scherben, aber keine größeren Schäden

Das Erdbeben der Stärke 5,0 hatte den Großraum der US-Metropole am Samstagmorgen (Ortszeit) erschüttert. Nach Angaben der Erdbebenwarte USGS lag das Epizentrum rund sechs Kilometer vor der Küste von Manhattan Beach, unweit des internationalen Flughafens LAX.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Größere Schäden oder Verletzte gab es den Berichten zufolge nicht. Allerdings seien an dem Flughafen Fensterscheiben zerbrochen und mindestens ein Schornstein eingestürzt, berichtete die «Los Angeles Times». Auch in Manhattan Beach seien Scheiben von Läden zerbrochen und Schilder heruntergefallen.

Auf Videoaufnahmen aus einem Weinladen im Nachbarort Hermosa Beach war zu sehen, wie Dutzende Flaschen aus den Regalen fallen und auf dem Boden zerbersten. Der Schaden belaufe sich auf bis zu 50.000 US-Dollar (knapp 46.000 Euro), sagte ein Mitarbeiter der britischen BBC.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Laut Medien stärkstes Beben seit zwölf Jahren