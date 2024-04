Flut im russischen Gebiet Orenburg überschreitet Scheitel

In der Gebietshauptstadt Orenburg hielt der Fluss am Samstag über Stunden einen Höchststand von 11,87 Meter - fast 2,5 Meter über dem als kritisch definierten Pegelstand. Erst am Sonntag wurde in der teilweise überfluteten Halbmillionenstadt ein leichtes Absinken der Wassermassen um fünf Zentimeter beobachtet. In der benachbarten Region Kurgan in Sibirien steigt dagegen der Wasserstand des Flusses Tobol immer weiter an.