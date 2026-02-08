Leichenfund

Frau tot in Münchner Reihenhaus gefunden – Mann festgenommen

Ein 23-Jähriger wird nach dem Fund einer Leiche festgenommen. Was steckt hinter dem dramatischen Geschehen in einem Münchner Reihenhaus?

Anwohner hatten am Samstag die Polizei gerufen, weil sie Hilfeschreie gehört hatten. Foto: Sebastian Pieknik/NEWS5/dpa
Anwohner hatten am Samstag die Polizei gerufen, weil sie Hilfeschreie gehört hatten.

München (dpa) - Nach Hilferufen in einem Reihenhaus in München hat die Polizei dort am Samstagabend die Leiche einer Frau entdeckt. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts. Anwohner hatten am Samstag die Polizei gerufen, weil sie Hilfeschreie gehört hatten. Eine Streife fand daraufhin in dem Haus eine 75 Jahre alte Frau mit tödlichen Verletzungen, wie es hieß. 

Wenig später sei in der Nähe ein 23-jähriger Tatverdächtiger mit Wohnsitz in München festgenommen worden. Laut Polizei ergaben erste Ermittlungen «Hinweise auf einen tätlichen Angriff» des Mannes auf die Seniorin gegen 22.10 Uhr. Der 23-jährige Deutsche sei in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums gebracht worden. Er werde im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt, sagte eine Polizeisprecherin. 

Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge gab es keine vorherige Beziehung zwischen dem Mann und der Seniorin. Warum sich der Mann in dem Haus der Getöteten aufhielt, war zunächst unklar. Hinweise auf ein Motiv gibt es laut der Polizeisprecherin nicht.

