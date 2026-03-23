Kriminalität

Frau tot und 13-Jährige in Lebensgefahr – Mann festgenommen

Ein schrecklicher Fall erschüttert Barsinghausen bei Hannover: Eine Frau wird tödlich verletzt, die 13-jährige Tochter schwebt in Lebensgefahr. Tatverdächtig ist der Vater.

Die Polizei in Barsinghausen wurde in der Nacht per Notruf zu der Tat gerufen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Polizei in Barsinghausen wurde in der Nacht per Notruf zu der Tat gerufen. (Symbolbild)

Barsinghausen (dpa) - Ein 49 Jahre alter Mann soll eine 38-Jährige in Barsinghausen bei Hannover tödlich und die gemeinsame 13-jährige Tochter lebensgefährlich verletzt haben. Wie ein Polizeisprecher sagte, alarmierte der 15 Jahre alte Sohn der Familie gegen 2.10 Uhr in der Nacht die Polizei und gab an, dass der Vater die Mutter angegriffen habe.

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Die Einsatzkräfte fanden die Frau demnach lebensgefährlich verletzt vor, sie sei aber noch im Haus ihren Verletzungen erlegen. Die 13-jährige Tochter wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Verletzungen zugefügt wurden, prüfte die Polizei am frühen Morgen noch, ebenso wie den Familienstand der 38-Jährigen.

Auch zwei Kleinkinder waren mit im Haus

Die Polizei nahm den Vater vor dem Haus fest. Der Mann habe sich widerstandslos festnehmen lassen und habe nicht versucht zu fliehen, sagte der Polizeisprecher. Am Morgen wurde er medizinisch untersucht. Auch die Spurensicherung an dem Einfamilienhaus lief. 

Der 15-jährige Sohn, der den Notruf gewählt hatte, war nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. In dem Haus waren laut Polizei zudem noch mindestens zwei Kleinkinder. Diese waren dem Sprecher zufolge körperlich unversehrt. Das Jugendamt sei eingeschaltet worden und nehme alle drei Kinder zunächst in Obhut.

Zu möglichen Tatmotiven konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

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