Frau von Kartell-Boss «El Chapo» in Mailand auf dem Laufsteg

Mailand (dpa) - Aus der mexikanischen Unterwelt in den italienischen Mode-Himmel: Die Ehefrau des früheren mexikanischen Drogenbosses Joaquín «El Chapo» Guzmán hat ihr Debüt auf der Fashion Week in Mailand gegeben. Emma Coronel zeigte in einem eleganten Stadtpalast die Entwürfe der Designerin April Black Diamond.