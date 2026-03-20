Südlicher Stotterfrosch

Froschtag: Weibchen legt beispiellose Ei-Serie in Australien

Vier Mal in sechs Monaten: Ein Weibchen des Südlichen Stotterfrosches sorgt bei Tierschützern für Staunen. Ein Rekord, der neue Einblicke in die Entwicklung der seltenen Art ermöglicht.

Der Südliche Stotterfrosch ist derzeit bei Aussie Ark in allen Entwicklungsstufen zu sehen, auch während der Metamorphose. Foto: Aussie Ark/dpa
Der Südliche Stotterfrosch ist derzeit bei Aussie Ark in allen Entwicklungsstufen zu sehen, auch während der Metamorphose.

Barrington Tops (dpa) - Pünktlich zum Welttag des Frosches meldet die australische Tierschutzorganisation Aussie Ark einen bemerkenswerten Zuchterfolg: Ein Weibchen des stark gefährdeten Südlichen Stotterfrosches (Mixophyes australis) hat in den vergangenen sechs Monaten gleich viermal gelaicht – ein bislang beispielloser Zuchterfolg. 

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In den spezialisierten Aquarien der Organisation befänden sich inzwischen Frösche in allen Entwicklungsstadien, von frisch abgelegten Eiern über Kaulquappen und Metamorphosen bis hin zu vollständig entwickelten Tieren, teilte Aussie Ark mit. Bereits im Oktober hatten die Tierschützer erstmals eine erfolgreiche Fortpflanzung der Art bekanntgegeben, seitdem habe dasselbe Weibchen bereits drei weitere Male Eier abgelegt und seltene Einblicke in die Entwicklung der seltenen Art zugelassen. 

Südliche Stotterfrösche sind in freier Wildbahn vom Aussterben bedroht. Foto: Aussie Ark/dpa
Südliche Stotterfrösche sind in freier Wildbahn vom Aussterben bedroht.

«Frösche sind extrem empfindlich gegenüber ihren Umweltbedingungen. Wasserqualität, Klima und Nahrung müssen perfekt sein, um dieses beeindruckende Ergebnis zu erzielen», sagte die Rangerin Kaitlin Murphy, die das Programm begleitet. «Es ist unglaublich, die Arbeit der Natur auf diese Weise Schritt für Schritt zu sehen.»

Lebensraumverlust und Pilzerkrankung 

Der Südliche Stotterfrosch (Southern Stuttering Frog) ist eine große Froschart, die nur im Südosten Australiens vorkommt. Sie ist wegen des Verlusts ihres Lebensraums und wegen einer weit verbreiteten Pilzerkrankung in freier Wildbahn stark bedroht. Ein tödlicher Hautpilz (Chytridpilz) ist weltweit für das Massensterben von Amphibien (vor allem Frösche, Kröten und Salamander) verantwortlich. 

Der Welttag des Frosches (World Frog Day) ist ein weltweit anerkannter Aktionstag und findet seit 2009 jährlich am 20. März statt. Damit soll auf die Bedeutung, Vielfalt und Bedrohung der Amphibien aufmerksam gemacht werden.

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