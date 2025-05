RTL war sein «Baby» - Helmut Thoma ist tot

Köln (dpa) - Er war der Mann, der RTL groß machte: Für den Österreicher Helmut Thoma war der Kölner Privatsender sein «Baby». Nun teilte seine Familie der österreichischen Nachrichtenagentur APA mit, dass der Medienmanager bereits am 3. Mai - seinem 86. Geburtstag - in Wien an Herzversagen gestorben ist.