Entwarnung nach Fund eines verdächtigen Gegenstandes beim hr

Handgranate mitten in Frankfurter Innenstadt gefunden

Schreck am Morgen mitten in Frankfurt: In einer belebten S- und U-Bahnstation in der Innenstadt wird eine Handgranate gefunden. Es bleibt zunächst unklar, ob sie hätte explodieren können. Die Polizei veröffentlicht Fotos eines Tatverdächtigen.