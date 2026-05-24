Angeles City

Gebäudeeinsturz auf Philippinen: Dutzende unter Trümmern?

Im Norden der Philippinen ist ein neunstöckiges Gebäude eingestürzt. Rettungskräfte konnten bislang 24 Menschen bergen – viele weitere werden noch unter den Trümmern vermutet.

Das eingestürzte Gebäude hat sich noch im Bau befunden. Foto: -/Informationsbüro von Angeles City/XinHua/dpa
Das eingestürzte Gebäude hat sich noch im Bau befunden.

Manila (dpa) - Ein im Bau befindliches neunstöckiges Gebäude im philippinischen Angeles City ist eingestürzt. Laut Angaben des Informationsbüros der Stadt konnten bislang 24 Menschen aus dem Gebäude gerettet werden. Laut einem Bericht des philippinischen Rundfunks GMA Network unter Berufung auf das Informationsbüro sollen zwischen 30 und 40 Personen in den Trümmern eingeschlossen sein. 

Das Gebäude ist laut offiziellen Angaben in den frühen Morgenstunden eingestürzt. Die Rettungsarbeiten dauern weiterhin an.

Angeles City befindet sich rund 80 Kilometer nördlich der Hauptstadt Manila. Bis in die frühen 1990er Jahre befand sich dort ein großer Luftwaffenstützpunkt der USA.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vier Tote nach Gebäudeeinsturz in Madrid
Spanische Hauptstadt

Vier Tote nach Gebäudeeinsturz in Madrid

Im Zentrum von Madrid stürzt mitten am Tag ein Gebäude ein. Vier Menschen werden tot geborgen. Doch noch immer ist unklar, was genau auf der Baustelle passiert ist.

08.10.2025

Verletzte und Vermisste nach Gebäudeeinsturz in Madrid
Spanische Hauptstadt

Verletzte und Vermisste nach Gebäudeeinsturz in Madrid

Im Zentrum von Madrid stürzt ein im Umbau befindliches Gebäude teilweise ein. Drei Arbeiter werden verletzt, mehrere gelten als vermisst. Das genaue Ausmaß des Unglücks ist aber noch unbekannt.

07.10.2025

Erdbeben auf den Philippinen: Opferzahl steigt auf 72
Stärke 6,9

Erdbeben auf den Philippinen: Opferzahl steigt auf 72

Das Ausmaß des heftigen Erdbebens auf den Philippinen wird langsam deutlich. Derweil kommt die Erde nicht zur Ruhe: Tausende Nachbeben bereiten große Sorge.

02.10.2025

Hotel eingestürzt: Menschen unter Trümmern befürchtet
Rheinland-Pfalz

Hotel eingestürzt: Menschen unter Trümmern befürchtet

Im Moselort Kröv sind Teile eines Hotels eingestürzt. Unter den Trümmern könnten sich nach Polizeiangaben neun Menschen befinden.

07.08.2024

Frankreich

Haus in Marseille stürzt ein - Sechs Tote in Trümmern

Mitten im südfranzösischen Marseille stürzt in der Osternacht ein Haus ein. Stundenlang sucht die Feuerwehr nach Verschütteten in den Trümmern, unter denen Flammen lodern. Für manche gibt es traurige Gewissheit.

10.04.2023