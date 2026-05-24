Gebäudeeinsturz auf Philippinen: Dutzende unter Trümmern?

Manila (dpa) - Ein im Bau befindliches neunstöckiges Gebäude im philippinischen Angeles City ist eingestürzt. Laut Angaben des Informationsbüros der Stadt konnten bislang 24 Menschen aus dem Gebäude gerettet werden. Laut einem Bericht des philippinischen Rundfunks GMA Network unter Berufung auf das Informationsbüro sollen zwischen 30 und 40 Personen in den Trümmern eingeschlossen sein.