Gedenkstätte für Opfer der Amokfahrt in Trier eröffnet

Trier (dpa) - Am vierten Jahrestag der tödlichen Amokfahrt in Trier ist erstmals an einer neuen Gedenkstätte in der Stadt an die Opfer erinnert worden. Angehörige, Betroffene und Bürger kamen zur offiziellen Eröffnung des Gedenkortes nahe der Porta Nigra zusammen, um innezuhalten. Ab 13.46 Uhr läuteten vier Minuten lang die Glocken des Doms - so lange hatte die Tat am 1. Dezember 2020 in der Fußgängerzone gedauert.