Gefährlicher Hurrikan «Polo» im Pazifik vor Mexiko

Zihuatanejo (dpa) - Vor der südmexikanischen Pazifikküste hat sich ein Hurrikan gebildet. «Polo» wird in den kommenden Tagen voraussichtlich rasch weiter an Kraft gewinnen und am Mittwoch die höchste Hurrikanstärke fünf erreichen, wie der mexikanische Wetterdienst mitteilte. Der prognostizierten Zugbahn zufolge wird der Sturm zwar nicht direkt auf Land treffen, seine Folgen dürften jedoch sehr gefährlich sein.

«Polo» zog am Montagnachmittag (Ortszeit) als Hurrikan der Stärke eins mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von 130 Kilometern pro Stunde rund 305 Kilometer südlich des Urlaubsortes Zihuatanejo, wie das US-Hurrikanzentrum NHC in Miami mitteilte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Das Zentrum des Wirbelsturms werde sich in den nächsten Tagen nahe der südwestlichen Küste Mexikos befinden, teilte das US-Hurrikanzentrum mit. Laut dem NHC könnte es aufgrund der starken Niederschläge zu lebensbedrohlichen Überschwemmungen und Erdrutschen, insbesondere in steilen Gebieten, kommen. Es sei auch mit hohen Wellen zu rechnen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Extrem ruhige Atlantik-Saison wegen El Niño