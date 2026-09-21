Unwetter

Gefährlicher Hurrikan «Polo» im Pazifik vor Mexiko

Der Sturm soll die Küste zwar nicht erreichen. Die Meteorologen warnen jedoch vor Überschwemmungen und Erdrutschen. Im Atlantik ist die Hurrikansaison dagegen so ruhig wie seit Jahrzehnten nicht.

«Polo» wird in den nächsten Tagen voraussichtlich die höchste Hurrikanstärke erreichen. Foto: Uncredited/NOAA/AP/dpa
«Polo» wird in den nächsten Tagen voraussichtlich die höchste Hurrikanstärke erreichen.

Zihuatanejo (dpa) - Vor der südmexikanischen Pazifikküste hat sich ein Hurrikan gebildet. «Polo» wird in den kommenden Tagen voraussichtlich rasch weiter an Kraft gewinnen und am Mittwoch die höchste Hurrikanstärke fünf erreichen, wie der mexikanische Wetterdienst mitteilte. Der prognostizierten Zugbahn zufolge wird der Sturm zwar nicht direkt auf Land treffen, seine Folgen dürften jedoch sehr gefährlich sein.

«Polo» zog am Montagnachmittag (Ortszeit) als Hurrikan der Stärke eins mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von 130 Kilometern pro Stunde rund 305 Kilometer südlich des Urlaubsortes Zihuatanejo, wie das US-Hurrikanzentrum NHC in Miami mitteilte. 

Das Zentrum des Wirbelsturms werde sich in den nächsten Tagen nahe der südwestlichen Küste Mexikos befinden, teilte das US-Hurrikanzentrum mit. Laut dem NHC könnte es aufgrund der starken Niederschläge zu lebensbedrohlichen Überschwemmungen und Erdrutschen, insbesondere in steilen Gebieten, kommen. Es sei auch mit hohen Wellen zu rechnen.

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Extrem ruhige Atlantik-Saison wegen El Niño

Die Hurrikansaison beginnt im Pazifik am 15. Mai und im Atlantik am 1. Juni. Beide enden am 30. November. Dieses Jahr hat sich bisher kein Hurrikan im Atlantik gebildet, wie mindestens seit Beginn der Satellitenbeobachtung im Jahr 1966 nicht mehr. Grund für die ruhigere atlantische Saison dieses Jahres ist laut der US-Klimabehörde (Noaa) ein starkes Klimaphänomen El Niño, das die üblichen atmosphärischen Bedingungen stört.

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