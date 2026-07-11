Polizei beendet Geiselnahme in Berlin - Frau gerettet

Berlin (dpa) - Der Nervenkrieg dauert mehr als elf Stunden - dann erfolgt der Zugriff. Schwer bewaffnete Spezialeinsatzkräfte der Polizei stürmen am Samstagmorgen gegen 9.20 Uhr einen Supermarkt im Süden Berlins. «Der Täter ist überwältigt und die Geisel befreit», sagt Polizeisprecher Florian Nath wenig später. Nach ersten Angaben des Sprechers steht die Frau, laut Polizei eine Angestellte des Geschäfts, unter Schock.

Rettungskräfte der Feuerwehr brachten sie in ein Krankenhaus. «Die Frau ist wahrscheinlich durch ein Martyrium gegangen», so Nath. Sie blieb nach Angaben der Staatsanwaltschaft nahezu unverletzt. «Glücklicherweise ist hier niemand größer zu Schaden gekommen. Es gibt keine schwereren Verletzungen, die laut aktuellem Stand zu beklagen wären», ergänzte der Polizeisprecher.

Mutmaßlicher Täter auch im Krankenhaus

Auch der mutmaßliche 29-jährige Geiselnehmer kam ins Krankenhaus. Er wurde nach Polizeiangaben bei dem Zugriff leicht verletzt. Schusswaffen kamen dabei nicht zum Einsatz, wie Nath sagte. Es sei ein sogenannter Taser eingesetzt worden. Solche Geräte sollen Menschen durch elektrische Impulse kurzzeitig bewegungsunfähig machen.

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Foto: Carsten Koall/dpa Neben einem Spezialeinsatzkommando (SEK) waren zahlreiche Polizeifahrzeuge, Rettungswagen und die Feuerwehr vor Ort.

Der Mann hatte die Frau kurz nach 22.00 Uhr am Freitagabend in dem Rewe-Markt im Stadtteil Marienfelde in seine Gewalt gebracht und mit einem Messer bedroht. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Der 29-Jährige soll türkischer Staatsangehöriger sein. Der Mann befinde sich aktuell in Polizeigewahrsam und soll am Sonntag laut Staatsanwaltschaft womöglich einem Haftrichter vorgeführt werden.

Hintergründe der Tat unklar

Nach ersten Erkenntnissen sollen der Mann und die Geisel vor der Tat in keiner Beziehung zueinander gestanden haben. Der Mann habe verschiedene Forderungen gestellt, hieß es von der Polizei. «Das waren Impulsforderungen, die sich im schwer nachvollziehbaren Bereich abgespielt haben», so Nath. Sie hätten keinen «akribischen Tatplan widergespiegelt».

Die Situation wurde offensichtlich nach den vielen Stunden zunehmend kritisch. «Wir sind froh, dass wir professionell und zielgerichtet gegen den Tatverdächtigen hier schnell vorgehen konnten, weil ein Zugreifen hier jetzt unbedingt notwendig war», sagte Nath später in einem Statement, das die Polizei auf der Plattform X veröffentlichte.

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Mitarbeiter berichtet von Messer

Ein Mitarbeiter des Rewe-Marktes schilderte, wie er die Geiselnahme am Freitagabend aus nächster Nähe miterlebt hat. «Ich bin geschockt», sagte der 22-Jährige zu mehreren Journalisten. Der Supermarkt sei am Freitagabend kurz vor der Schließung gewesen. Er habe die übrigen Kunden rausschicken wollen, als ein Mann ein Messer gezogen habe. «Das Messer war schon sehr groß», berichtete er.

Er arbeite als Minijobber in der Filiale, erklärte der junge Mann. «Ich habe nicht viel gesehen, es ist alles sehr schnell passiert. Man konnte auch nicht viel erkennen.» Das «funkelnde Messer» habe er aber gesehen. Er sei dann mit einer anderen Mitarbeiterin rausgelaufen und habe die Polizei gerufen.

Foto: Carsten Koall/dpa Sowohl die Geisel als auch der Geiselnehmer kamen in ein Krankenhaus.

Supermarkt großräumig abgesperrt

Der Rewe-Supermarkt in der Hildburghauser Straße, an der Ecke zum Tirschenreuther Ring, war während der Geiselnahme großräumig abgesperrt, wie Reporter vor Ort berichteten. Neben dem Spezialeinsatzkommando (SEK) waren zahlreiche Polizeifahrzeuge, Rettungswagen und die Feuerwehr vor Ort. Am frühen Morgen stellten die Beamten eine Leiter ans Gebäude und verschafften sich einen Blick in den Markt, wie ein dpa-Reporter beobachtete.