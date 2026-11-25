Cartagena (dpa) - In der kolumbianischen Hafenstadt Cartagena hat die Polizei eine Geiselnahme in einem Supermarkt beendet. Im Rahmen einer außergewöhnlichen gemeinsamen Operation von Nationalpolizei und Streitkräften sei es gelungen, alle Entführten zu befreien, erklärte Kolumbiens Präsident Abelardo de la Espriella in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit), der wegen des Einsatzes nach Cartagena gereist war.

Der Einsatz sei «absolut einwandfrei» verlaufen und «ein voller Erfolg», erklärte er weiter. Zu möglichen Verletzten, Toten oder Festnahmen machte der Präsident zunächst keine Angaben.

Zuvor hatten kolumbianischen Medien zufolge Spezialeinsatzkräfte der Polizei das Gebäude gestürmt und die Situation darin unter ihre Kontrolle gebracht. Der Zeitung «El Tiempo» zufolge seien zuvor Detonationen zu hören gewesen.

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Nach 16 Stunden stürmt die Polizei das Gebäude

Der Zugriff erfolgte demzufolge nach 16 Stunden des Bangens um die Geiseln in dem Geschäft im Stadtviertel La Castellana. Unklar war zunächst weiter, wie viele Menschen zuletzt noch als Geiseln im Gebäude festgehalten worden waren. Zehn Menschen waren zwischenzeitlich nach Angaben der Nationalpolizei freigekommen.

Nach ersten Erkenntnissen des Verteidigungsministeriums hatte der Vorfall am Dienstagmorgen als Überfall auf einen Geldtransporter begonnen. Als die Polizei dies vereitelte, seien die bewaffneten Männer in eine Filiale der Supermarktkette Éxito eingedrungen und hätten Menschen darin festgesetzt. Nach Angaben des Senders Caracol sollen die Täter sieben Milliarden Pesos (knapp 1,8 Mio. Euro) für ihre Freilassung gefordert haben.

Präsident De la Espriella war am Abend in die nordkolumbianische Hafenstadt gereist und hatte sich an die Spitze des Einsatzes gestellt. Der Zeitung «El Tiempo» zufolge forderte er die Täter auf, die übrigen Geiseln bis Mittwoch um 0.30 Uhr Ortszeit freizulassen – ein Ultimatum, das schließlich verstrichen war.